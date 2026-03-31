Meta vuole puntare sulla monetizzazione e guarda sempre più agli abbonamenti. L’ultima sperimentazione riguarda Instagram, dove l’azienda sta testando un nuovo piano a pagamento chiamato Instagram Plus, pensato per offrire funzionalità avanzate agli utenti più attivi sulla piattaforma.

Instagram Plus debutta nei test tra Filippine e Messico

Le prime evidenze del servizio arrivano da alcuni utenti in Filippine e Messico, che hanno iniziato a visualizzare contenuti promozionali direttamente nel feed. Meta ha confermato l’esistenza del test, senza però specificare nel dettaglio i Paesi coinvolti, sottolineando che l’obiettivo è raccogliere feedback per valutare l’interesse verso un’esperienza premium.

Il cuore dell’offerta ruota attorno alle Storie, che diventano il principale terreno di innovazione. Tra le novità più rilevanti c’è la possibilità di estenderne la durata fino a 48 ore, superando il limite standard delle 24 ore. Gli utenti potranno inoltre creare gruppi di pubblico personalizzati, decidendo con maggiore precisione chi può visualizzare determinati contenuti, e accedere a strumenti più avanzati per monitorare le visualizzazioni, inclusa la ricerca dei singoli utenti che hanno interagito.

Prezzi contenuti, ma possibili rincari nei mercati occidentali

Tra le funzionalità più discusse emerge la possibilità di visualizzare le Storie altrui senza comparire tra le visualizzazioni, elemento che potrebbe incidere sulle dinamiche di trasparenza della piattaforma. Sul fronte dell’engagement arrivano invece i “Super hearts”, una versione animata del like, e le “Storie spotlight”, che consentono di mettere in evidenza un contenuto una volta a settimana per aumentarne visibilità e interazioni.

Il pricing nei mercati di test è relativamente basso: poco più di un dollaro al mese nelle Filippine e circa due dollari in Messico, con una prova gratuita di 30 giorni. Tuttavia, trattandosi di mercati con una diversa capacità di spesa rispetto a Europa e Stati Uniti, è plausibile che eventuali lanci globali prevedano prezzi più elevati.

Meta accelera sugli abbonamenti: da Verified all’AI premium

Instagram Plus si inserisce in una strategia più ampia che include già Meta Verified, il servizio a pagamento che offre la spunta blu, maggiore protezione contro il furto d’identità e assistenza prioritaria. L’azienda sta spingendo sempre di più su queste soluzioni, anche attraverso promozioni mirate, con l’obiettivo di costruire un flusso di ricavi ricorrenti. In prospettiva, Meta ha già indicato la volontà di integrare anche funzionalità basate sull’AI nei piani premium.

La direzione ricorda da vicino quanto fatto da Snapchat, che negli ultimi anni ha sviluppato con successo un’offerta in abbonamento complementare alla pubblicità. Meta sembra ora voler seguire lo stesso percorso, riducendo la dipendenza dal solo advertising in un contesto sempre più competitivo e frammentato.

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