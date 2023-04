Instabilità in aumento, temporali pomeridiani (video)

Bel tempo al Nord, ma per le altre regioni peninsulari temporali e acquazzoni in agguato, specialmente nel pomeriggio.

AL NORD

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi nord-occidentali e sull’Appennino settentrionale, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge anche su Toscana e Umbria, più asciutto sulle Marche. In serata tempo in miglioramento ma con nuvolosità irregolare su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità a tratti compatta sulle regioni peninsulari con pioviggini tra Campania e Molise, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali ed acquazzoni su tutti i settori. In serata attese residue precipitazioni su Campania ed alta Puglia, migliora altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

TEMPERATURE

Minime e massime in generale rialzo.