InspiringPR 2023. Sabato, a Venezia Intelligenza artificiale, musica, arte

Dedicata al tema delle Emozioni la nona edizione di InspiringPR, il Festival delle Relazioni Pubbliche promosso da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) e organizzato da FERPI Triveneto, in collaborazione con le delegazioni UniFERPI di Padova, Gorizia e Verona, in programma questo sabato, 6 maggio a Venezia nella sede della Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Evento unico nel panorama italiano delle Relazioni Pubbliche, propone un format di interventi brevi degli speaker coinvolti, quindici in questa edizione 2023. Momento di incontro, networking e ispirazione aperto non solo a chi lavora nei diversi ambiti della comunicazione e delle imprese, ma anche a chi, seppur non del settore, influenza sensibilmente la professione.

Luogo privilegiato di relazioni e visioni

Per Filippo Nani, Presidente FERPI da gennaio, già delegato FERPI Triveneto, “InspiringPR è diventato un luogo in cui di anno in anno si consolidano e costruiscono relazioni certamente all’interno della nostra comunità, ma anche e soprattutto verso l’esterno. Ed è questo, alla fine, l’obiettivo con cui abbiamo dato vita al nostro meraviglioso appuntamento veneziano, di edizione in edizione abbiamo saputo affermare con forza la nostra capacità di essere visionari e di offrire un punto di vista diverso sulla professione e soprattutto sulla sua capacità di cogliere e raccogliere stimoli, suggestioni, idee nuove”.

Premiare l’impegno e la creatività

Sabato 6 maggio saranno anche svelati i vincitori della VI edizione dell’InspiringPR Award, sponsorizzato da Chiesi Italia, dedicato alla campagna di relazioni pubbliche che si è distinta per la sua capacità di ispirazione e dellaIII edizione del premio di laurea “È il digitale, bellezza!” in memoria di Adriana Ripandelli, organizzato insieme alla famiglia e a Mindshare Italia, dedicato agli studenti delle Università italiane per premiare le più innovative tesi di laurea con focus specifico sulla comunicazione digitale.

Cresce il sostegno alla manifestazione

L’evento è patrocinato dalla Regione del Veneto, Confindustria Veneto Est, Comune di Venezia-Città di Venezia, Istituto Universitario Salesiano Venezia – IUSVE, Unioncamere del Veneto e Università degli Studi di Padova. Con il contributo dei corporate partner: Chiesi Italia, partner dell’InspiringPR Award, Coca-Cola Italia, Considi, Fondazione Cariparo – Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fastweb e dei local partner Infinity Web Gate e il Palazzo Roverella di Rovigo con la sua mostra “Renoir. L’alba di un nuovo classicismo”. Media partner dell’evento saranno quest’anno: Corriere del Veneto, Corriere Imprese Nordest, Comm To Action, Digital Coach, Italpress, Spot and Web, Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica. Tra gli sponsor sostenitori Aps Comunicazione, My PR Lab, Pr Consulting, Thanai Communication Advisors e I’M IN, che per la IX edizione realizza le t-shirt dello staff, le pins per i partecipanti e gli omaggi per gli speaker e va ad affiancarsi al partner tecnico Genuina che dallo scorso anno realizza i premi per l’InspiringPR Award. Infine,gli sponsor tecnici: Aprolav (Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto), Azienda Vinicola Ravasio Alba, Caffè Toscano, ConGusto, FR Fabrizio Ruzzier Fotografo, Genuina Hub Company, Jerzu Antichi Poderi, Riso Melotti, Pr Comunicare il Vino.

Sul palco di InspiringPR 2023

Tiziana Bernardi ha ricoperto ruoli di spicco nell’alta finanza italiana, ed è ora Presidente della fondazione onlus Golfini Rossi ETS, con la quale ha attivato un progetto di cooperazione con la Tanzania. Alessandro Bordini, blogger, coach, imprenditore e scrittore, nel 2023 ha pubblicato ‘Il giro del mondo come non l’avete mai visto’, un libro sui due anni del viaggio in cui ha cercato di diffondere un messaggio di fiducia nel genere umano. Fondatore della start-up Eat the dark, per favorire l’inclusione sociale. Luciano Canova, docente di Economia comportamentale e di Filosofia dell’Economia, divulgatore scientifico, autore di numerosi saggi tra cui Favolosa Economia (Harper Collins, 2021) e L’elefante Invisibile (Il Saggiatore, 2022). Red Canzian, cantante, compositore, produttore musicale e coach di altri artisti in programmi RAI. Nel 1973 entra a far parte dei Pooh, con la quale partecipa a oltre 3000 concerti in tutto il mondo e vende decine di milioni di dischi. Ambientalista convinto, ha scritto quattro libri legati alla natura, all’ambiente e all’alimentazione. Pier Luigi Dal Pino, Direttore centrale per le Relazioni Istituzionali e Industriali e dal 2021 Government Affairs Director Western Europe in Microsoft Europa. Principale referente italiano in ambito politico e regolamentare. Ernesto Di Iorio, CEO di QuestIT, Presidente di SAIHUB, rete di imprese ed enti per lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale. Caterina Garofalo, esperta di marketing emozionale, autrice di varie pubblicazioni, professoressa universitaria allo IUSTO di Torino e in vari Master e Presidente AINEM (Associazione Italiana Neuromarketing). Alberto Gianfreda, scultore e docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Tra i luoghi significativi in cui sono state esposte le sue opere: la Manica del Castello di Rivoli, la Estorick Collection di Londra, il Museo Canova di Possagno e la Biennale di Jingdezhen. Jim Macnamara, Professore di Comunicazione Pubblica alla University of Technology Sydney (UTS) e Visiting Professor nel programma Communications and Media al London College of Communication, è un leader d’eccellenza nella valutazione della comunicazione pubblica, riconosciuto a livello internazionale anche per i suoi studi pioneristici nell’analisi organizzativa di strutture governative, enti privati e organizzazioni non governative. Maddalena Mayneri, produttrice, founder di New Service Center, collabora nell’organizzazione di concerti,con case discografiche e grandi nomi della musica, spaziando tra musica leggera, rock e pop. Dal 1996 lavora a più riprese al Festival Cortinametraggio, arrivato ad oggi alla XVIII edizione. Mariangela Mincione, fondatrice della Mincione Edizioni, una casa editrice indipendente, italiana e francese, che ha una peculiarità: le sue scelte editoriali nascono dall’incontro con persone e storie che suscitano emozioni e curiosità. Simone Origio, ricercatore, divulgatore e organizzatore di diversi corsi e seminari su tematiche inerenti medicina olistica, antropologia, storia, religioni. Da dieci anni studia il simbolismo del labirinto nei suoi vari aspetti, dal mito alla psicanalisi, dagli aspetti alchemici all’ambito sociale. A marzo 2023 è uscito il saggio “Lo specchio nel labirinto – Una via paradossale alla relazione” (Edizioni La Bussola) che riassume i risultati di questo lungo studio. Pegah Moshir Pour, Senior Consultant in Ernst & Young (Supply Chain & Operations), è un’attivista italiana di origine iraniana per i diritti umani e digitali. È stata premiata a Palazzo Montecitorio come “Standout Woman Award” e inserita nella lista dei 100 innovatrici e innovatori che hanno fatto la differenza nel 2022 di StartupItalia. Francesco Rotolo, consulente, coach, professore, ricercatore indipendente e fondatore di Storyfly, network internazionale di agenzie e freelance che aiuta brand e corporation a potenziare le loro strategie di relazione e narrazione. Sebastiano Zanolli, scrittore, diverse esperienze significative in ambito commerciale e marketing per Adidas e Diesel. Ha sviluppato e approfondito i temi legati alle performance professionali e personali e allo sviluppo del potenziale umano.

InspiringPR in rete

L’evento sarà trasmesso anche in streaming a questo link: https://youtube.com/live/IzWlgqv_NIs?feature=share | Più informazioni sulla nona edizione del Festival sul sito web http://www.inspiringpr.it e sui canali ufficiali dell’evento Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter e YouTube.