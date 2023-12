Gli italiani sono quelli che soffrono di più al mondo di disturbi del sonno, ma lo stesso problema si ritrova anche in Sud Africa, Francia e Stati Uniti. Un problema che colpisce di più le donne. I dieci Paesi in cui il sonno è più disturbato.

Italiani che dormo poco o niente

Dormire è una delle attività fondamentali per il corretto funzionamento del nostro corpo e per far rigenerare il cervello, ma non tutti ci riescono. Tra insonnia e sonno disturbato, quattro italiani su dieci denunciano di dormire male, o poco e niente.

Non siamo i soli in questa situazione, ma certamente quelli messi peggio al mondo, secondo la classifica realizzata da Statista Consumer Insights.

Sonno difficile, la classifica mondiale

Dopo di noi ci sono i sudafricani, con un 41% di abitanti che affermano di dormire poco o niente, poi i francesi (41%) e gli statunitensi (40%).

Al quarto posto si piazzano i messicani (38%), seguiti dai coreani (37%), i britannici (36%) e i brasiliani (35%).

Si tratta di dati relativi al periodo ottobre 2022 – settembre 2023 e riguardano disturbi generali del sonno, compresi problemi nell’addormentarsi e nel mantenimento del sonno, compresi ovviamente anche i casi di insonnia più pesante.

Sono disturbato più per le donne

Dallo studio è emerso che sono le donne ad aver la probabilità più alta di soffrire disturbi del sonno, in particolare nel nostro Paese, quello più colpito da questo grave problema, che affligge il 54% delle donne contro il 34% degli uomini. Negli Stati Uniti anche è il 43% delle donne a soffrire di più questa condizione, contro il 36% degli uomini.

Questo perché gli ormoni possono giocare un ruolo cruciale nel disturbo del sonno, ma certo intervengono molti altri fattori esterni, come le differenze e le discriminazioni di genere, la situazione economica, la salute fisica e mentale, le disuguaglianze sociali e le discriminazioni culturali.