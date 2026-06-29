Inseguita da un orso grizzly, escursionista mantiene il sangue freddo e si salva

(Adnkronos) – L’incontro ravvicinato ad alta tensione tra un’escursionista con il suo cane ed un orso grizzly è avvenuto in Canada in un’area boschiva. Nel video diffuso dalla donna sui social, si vede un orso avvicinarsi più volte e sollevarsi sulle zampe posteriori. L’escursionista ha mantenuto la calma e, urlando nei confronti dell’animale selvatico, è riuscita a farlo allontanare e a mettersi in salvo senza conseguenze.

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