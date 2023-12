Inquinamento, i 10 fiumi che scaricano più plastica negli oceani

Come ci arrivano i rifiuti di plastica in mare? Più del 20% attraverso fiumi cinesi

Ogni anno più di 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani di tutto il mondo. I modi in cui questi rifiuti giungono in mare sono diversi, venti e discariche illegali, certamente, ma soprattutto attraverso i corsi d’acqua, fiumi e canali.

Secondo lo studio dal titolo “Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea” realizzato da Christian Schmidt, Tobias Krauth e Stephan Wagner, pubblicato su Environmental Science & Technology e successivamente ripreso dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (United Nations Environment Programme), dieci fiumi da soli sono responsabili del 90% di questo tipo di inquinamento.

La classifica dei 10 corsi d’acqua più carichi di rifiuti

Secondo quanto riportato in un articolo di Niall McCarthy su statista.com, al primo posto c’è il fiume cinese Chang Jiang o Yangtze (Fiume Azzurro), che da solo è responsabile di 1,47 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica scaricati in mare.

Lungo i suoi 6.300 km di tragitto sono numerose le discariche illegali e già piuttosto evidenti i segni di degrado ambientale (se non di vero e proprio ecocidio), con tanto di scomparsa di specie animali e vegetali, in particolare il delfino d’acqua dolce baiji sembrerebbe già estinto.

Poi c’è il fiume Indo, con le sue 164.332 tonnellate all’anno riversate in mare, seguito al terzo posto da un altro corso d’acqua cinese, l’Hang He (o Fiume Giallo), con 124.249 tonnellate.

Al quarto posto un altro grande fiume cinese, Hai He, che scorre lungo le regioni settentrionali e sfocia nel mare interno di Bohai, Golfo del Mar Giallo, con un carico di rifiuti stimato in 91.858 tonnellate l’anno.

Quinto posto per il Nilo, il leggendario fiume dei Faraoni egiziani, che porta con sé nel Mediterraneo ben 84.792 tonnellate di rifiuti di plastica all’anno.

Il Gange in India occupa il sesto posto di questa classifica dell’inquinamento, con 72.854 tonnellate, poi ritroviamo la Cina ancora al settimo con il Fiume delle Perle (Zhū Jiāng), con 52.958 tonnellate, mentre all’ottavo c’è il fiume Amur, che scorre tra Cina e Russia, con 38.267 tonnellate.

Chiudono la classifica il Niger, con 35.196 tonnellate di plastica riversata nell’Oceano Atlantico ogni anno, e il Mekong, che partendo dal Tibet, in 4.500 km di lunghezza attraversa Cina, Birmania, Thailandia, Laos e Cambogia, giungendo infine nel Vietnam e portando con sé 33.431 tonnellate di rifiuti di plastica ogni anno.

150 milioni di rifiuti di plastica negli oceani di tutto il mondo

Secondo uno studio diffuso dal Parlamento europeo, si stima che oggi negli oceani di tutto il mondo ci siano a mollo 150 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica di varia grandezza (quindi anche le temibili nano e microparticelle).

Il 49% dei rifiuti marini è composto da plastica usa e getta, secondo il documento. Nel 27% dei casi invece sono materiali che derivano dalla pesca, anch’essi in plastica. Nel 18% dei casi si tratta invece di materiali diversi dalla plastica.