Dal 16 agosto si può delegare un’altra persona (che ha Spid o Cie o CNS) per accedere ai servizi online Inps. Ecco come si fa e il modulo da scaricare e consegnare alla struttura territoriale dell'Istituto.

Dal 30 settembre prossimo saranno disattivati i Pin per accedere ai servizi online dell’INPS. Chi non avrà ancora lo Spid o la carta d’identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei Servizi (CNS) può delegare un’altra persona per interagire online con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

La novità dal 16 agosto 2021

Già dal 16 agosto 2021, il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online INPS, può delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto. Ma la persona delegata dovrà avere Spid o la Cie o la CNS.

Ecco la guida completa su come delegare un’altra persona (che ha Spid o Cie) per accedere ai servizi online

La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS esibendo la seguente documentazione:

modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08 scaricabile da qui);

scaricabile da qui); copia del documento di riconoscimento del delegante.

L’operatore INPS, dopo aver accertato l’identità del richiedente, provvederà a registrare la delega nel sistema. A valle del completamento delle attività, laddove siano presenti i rispettivi contatti telematici (e-mail, cellulare), il sistema invierà una notifica al delegato e al delegante.

È consentita la richiesta della registrazione della delega da parte di persona diversa dal delegante esclusivamente nei seguenti casi:

i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla. In caso di autocertificazione, la delega potrà essere registrata solo all’esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, presso l’Autorità competente. In questo caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione:

modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (mod. AA10 scaricabile da qui);

scaricabile da qui); copia del documento di riconoscimento del richiedente;

copia del documento di riconoscimento del tutelato;

autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice;

Gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore. In tal caso il richiedente deve esibire la seguente documentazione:

modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori (mod. AA10 scaricabile da qui);

scaricabile da qui); copia del documento di riconoscimento del richiedente;

autocertificazione attestante la potestà genitoriale;

Le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell’Istituto a causa di patologie, possono richiedere la registrazione della delega anche attraverso il delegato che dovrà produrre la seguente documentazione:

modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale per impossibilitati a recarsi presso la Struttura territoriale INPS per motivi di salute (mod. AA09 scaricabile da qui);

scaricabile da qui); attestazione sanitaria prodotta da un medico del SSN attestante l’impossibilità del delegante a recarsi presso la Struttura INPS;

documento di identità originale del delegante;

copia del documento di identità del delegato.

Durata della delega, anche a tempo indeterminato

In occasione dell’attribuzione della delega, il delegante può definirne il termine di validità.

In assenza di una data di fine della validità, la delega è attiva a tempo indeterminato, fermo restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.

Vincoli e restrizioni. Ogni delegato può essere designato tale da non oltre cinque persone

Ogni persona può designare un solo delegato.

Ogni delegato può essere designato tale da non oltre cinque persone.

Il limite delle cinque deleghe non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

Utilizzo della delega

Il delegato può accedere ai servizi dell’INPS in luogo del delegante. A tal fine, dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.

Le attività svolte dal delegato in luogo del delegante sono tracciate.

La delega, qualora sia già registrata, è valida anche per richieste presso gli sportelli dell’INPS dopo l’identificazione del delegato con il proprio documento di identità.