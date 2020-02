Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno: "È un importante sviluppo di nuove utilità per tutti i cittadini italiani in possesso dell'innovativo documento d’identità, che potranno così usufruire delle prestazioni disponibili in rete con il massimo livello di sicurezza”.

Accedere ai servizi per i lavoratori, utilizzare il Portale dei Pagamenti, verificare la propria posizione contributiva o previdenziale, consultare il cedolino della pensione: questi sono solo alcuni dei servizi online dell’INPS accessibili da oggi, grazie alla collaborazione tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e il Poligrafico e Zecca dello Stato, ai milioni di cittadini italiani, già in possesso della Carta d’Identità Elettronica (CIE) 3.0, il documento rilasciato dal Ministero dell’Interno e prodotto dal Poligrafico. La CIE versione 3.0 viene già distribuita in oltre il 90% del territorio italiano a chiunque chieda o rinnovi la carta d’identità.

Come accedere con la CIE 3.0 ai servizi online INPS

Due i modi disponibili per accedere con la CIE 3.0 ai servizi online INPS:

– da desktop, attraverso un lettore NFC, installando il software CIE.

– da smartphone Android, dotato di interfaccia NFC, installando l’App Cie ID.

Lamorgese, ministro Interno: “Prestazioni disponibili in rete con il massimo livello di sicurezza”

“È un importante sviluppo di nuove utilità per tutti i cittadini italiani in possesso dell’innovativo documento d’identità, realizzato con grande impegno dal Poligrafico nostro partner, che potranno così usufruire delle prestazioni disponibili in rete con il massimo livello di sicurezza”, ha dichiarato in un comunicato Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno.

Aielli (Poligrafico e Zecca dello Stato): “Garantite interconnessione e massima tutela dei dati personali”

“La nostra azienda è orgogliosa di dare il proprio contributo alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”, ha commentato così Paolo Aielli, Amministratore Delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, e ha continuato: “Con la Carta d’Identità Elettronica il Poligrafico e Zecca dello Stato rappresenta l’avanguardia europea, garantendo interconnessione e massima tutela dei dati personali, grazie alle tecnologie in uso che consentono la realizzazione di un documento tanto innovativo quanto sicuro.”

Tridico (Inps): “Strumento innovativo con grandi potenzialità”

“Con la CIE” ha dichiarato il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico “vengono ad ampliarsi le modalità attraverso cui il cittadino può accedere, tramite l’apposita area MyINPS, ai servizi online dell’Istituto. Mi fa piacere ricordare che INPS è stata la prima amministrazione a consentire l’accesso con SPID ed è tra le prime a consentire l’accesso con la CIE, strumento innovativo con grandi potenzialità”.

I vantaggi della carta d’identità elettronica 3.0

La CIE non è solo un documento d’identità, ma una tecnologia utile per la realizzazione di nuovi servizi offerti ai cittadini, fruibili anche tramite smartphone e tablet, grazie alla presenza di un microchip NFC. Se pensate che ogni italiano, entro 10 anni, avrà nelle proprie tasche un documento d’identità che è anche un token NFC unico e sicuro, è facile immaginare numerose applicazioni:

Varchi elettronici a basso livello di sicurezza, come per esempio l’accesso alla palestra, semplicemente avvicinando la carta ad un lettore.

Attraversamento veloce e sicuro di varchi ad alto livello di sicurezza, come per esempio l’accesso agli stadi.

Accesso al trasporto pubblico, magari associato ad un portafoglio virtuale per pagare il biglietto.

Conferma della presenza sul luogo di lavoro.

Check-in in un hotel, senza bisogno di fare fotocopie.

Tutto ciò verrà reso possibile grazie alle funzionalità di identificazione e sicurezza contenute nel microprocessore, le cui specifiche sono aperte e disponibili anche in questa pagina.

