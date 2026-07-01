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Innovazione: Taticchi (University College London), “La nuova forza lavoro cambia il modo di governare le imprese”

Innovazione: Taticchi (University College London), “La nuova forza lavoro cambia il modo di governare le imprese”

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Innovazione: Taticchi (University College London), “La nuova forza lavoro cambia il modo di governare le imprese” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il concetto di Risorse Umane probabilmente è superato”. Lo afferma Paolo Taticchi, professore di Strategia e Sostenibilità presso la University College London School of Management, a margine della quinta edizione di Futures, promossa da Flutter Southern Europe & Africa a Roma. “Le aziende devono prepararsi a gestire una workforce composta da persone, agenti AI e, sempre più, robot, ripensando organizzazione e governance” 

economia

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Redazione Key4biz

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