Innovazione e sostenibilità, da Napoli la sfida per trasformare le idee in azioni concrete

(Adnkronos) – Al Teatro Salone Margherita di Napoli la decima edizione del Forum Innovazione & Sostenibilità, appuntamento di Comunicazione Italiana e Promosso dall’Associazione For Human Community, dedicato alla transizione sostenibile, all’innovazione, alla valorizzazione dei territori e al rapporto tra imprese, istituzioni e comunità. Un confronto tra mondi diversi per capire come trasformare la sostenibilità da principio generale in scelte e progetti concreti.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz