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Innovazione e sostenibilità, da Napoli la sfida per trasformare le idee in azioni concrete

Innovazione e sostenibilità, da Napoli la sfida per trasformare le idee in azioni concrete

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Innovazione e sostenibilità, da Napoli la sfida per trasformare le idee in azioni concrete Adnkronos

(Adnkronos) – Al Teatro Salone Margherita di Napoli la decima edizione del Forum Innovazione & Sostenibilità, appuntamento di Comunicazione Italiana e Promosso dall’Associazione For Human Community, dedicato alla transizione sostenibile, all’innovazione, alla valorizzazione dei territori e al rapporto tra imprese, istituzioni e comunità. Un confronto tra mondi diversi per capire come trasformare la sostenibilità da principio generale in scelte e progetti concreti. 

economia

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Redazione Key4biz

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