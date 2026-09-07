Innovazione e disponibilità in Italia: la nuova line up Ecovacs presentata a Berlino

(Adnkronos) – IFA 2026 ha fatto da palcoscenico al rinnovo generale dell’offerta tecnologica firmata Ecovacs Robotics. La multinazionale ha svelato la nuova line up di prodotti pensata per ridefinire l’automazione domestica sia negli spazi interni sia in quelli esterni. L’ecosistema si articola in diverse famiglie di dispositivi che debuttano sul mercato italiano con un calendario promozionale strutturato, vantaggi per gli acquisti anticipati e opzioni distributive distribuite tra i principali canali e-commerce e la grande distribuzione specializzata.

L’offerta dedicata alla cura delle superfici indoor si apre con la gamma ammiraglia DEEBOT X12S, proposta nelle declinazioni OmniCyclone, OmniCyclone Care Kit e PRO OMNI. Questa serie segna un salto generazionale introducendo l’architettura di lavaggio pressurizzato OZMO ROLLER 3.0, che si distingue per il nuovo rullo da 27 centimetri mantenuto costantemente pulito durante l’uso da getti d’acqua continui ad alta pressione. La precisione di lavaggio lungo i battiscopa è garantita dal braccio estensibile TruEdge 3.0 Extreme, mentre il modulo FocusJet pre-tratta le macchie ostinate nebulizzando una soluzione mirata prima del passaggio del rullo.

Sul fronte dell’aspirazione, la tecnologia BLAST eroga una potenza di picco pari a 27.000 Pa (27 L/s) supportata dal motore Max da 53 AW e dalle spazzole anti-groviglio ZeroTangle 4.0. La navigazione si affida all’intelligenza artificiale AIVI 3D 4.0 e al coordinatore agentico AGENT YIKO 3.0 per la pianificazione predittiva dei percorsi, mentre la trazione integrale a quattro ruote motrici TruePass permette di superare ostacoli e dislivelli complessi.

A coronare la serie è la stazione OmniCyclone All-in-One con ricarica rapida PowerBoost Plus, capace di ripristinare il 13% di energia in soli tre minuti; la variante OmniCyclone integra inoltre il sistema di separazione PureCyclone 2.0 senza sacchetto, che mantiene costante la forza d’aspirazione nell’autosvuotamento eliminando la necessità di ricambi e consentendo un risparmio stimato fino a 25 sacchetti nell’arco di cinque anni, affiancato dal riscaldamento programmato del serbatoio delle acque reflue per un’igiene superiore.

A completare il segmento alto del catalogo si affiancano i modelli della linea DEEBOT X11S, mentre la fascia media si rinnova con la serie DEEBOT T90 MAX, pensata per unire prestazioni di livello professionale e massima accessibilità. Disponibile nelle versioni OMNI, PRO OMNI e Care Kit, questa linea spinge la capacità di aspirazione a valori record di 30.000 Pa sul modello standard e ben 40.000 Pa sulla variante PRO. Entrambe le declinazioni combinano il sistema lavapavimenti OZMO ROLLER 3.0 con la rifinitura dei bordi TruEdge 3.0 e la prevenzione dei grovigli ZeroTangle 4.0, affidando la mappatura ambientale alla combinazione tra sensori LiDAR dToF a lungo raggio e rilevamento ottico 3D TrueDetect 3D per muoversi agevolmente tra ostacoli dinamici e arredi complessi.

Per chi ricerca il massimo comfort acustico senza rinunciare alle prestazioni, la famiglia DEEBOT T90S integra una struttura di isolamento multidimensionale in grado di abbattere l’impatto sonoro di 3 dBA in fase di svuotamento e di 5 dBA durante l’aspirazione. La gamma, declinata nelle versioni OMNI, PRO OMNI e Care Kit, adotta il circuito di pulizia continua del rullo Fresh Flow, il supporto energetico PowerBoost (10% di ricarica in tre minuti di pausa lavaggio) e algoritmi AGENT YIKO riprogrammati per riconoscere in tempo reale la presenza di animali domestici, adattando la potenza e la traiettoria per non spaventarli.

Per gli ambienti dalle metrature più contenute, ECOVACS introduce invece DEEBOT MINI 2, un dispositivo ultracompatto con scocca da 28,6 centimetri capace di erogare 10.000 Pa di potenza. Il robot sfrutta il doppio mop rotante ad alta pressione OZMO TURBO 2.0 con sollevamento automatico sui tappeti e si abbina alla stazione OMNI mini, che in soli 0,13 metri quadrati automatizza lavaggio, svuotamento, asciugatura ad aria calda e offre funzioni di monitoraggio video remoto dei pet.

L’espansione dell’ecosistema oltre la pulizia dei pavimenti vede protagonista la serie WINBOT W2S PRO, progettata per la manutenzione automatizzata delle superfici vetrate. I dispositivi integrano un sistema di lavaggio a tre ugelli ad ampio raggio che scioglie lo sporco prima del passaggio del panno microfibra, la tecnologia TruEdge 2.0 per la copertura millimetrica degli angoli e la logica di navigazione WIN-SLAM 4.0 che adatta la traiettoria al tipo di infisso.

La versione WINBOT W2S PRO OMNI dispone di un serbatoio da 120 millilitri (sufficiente per 75 metri quadrati con un solo carico) e di una stazione di ricarica portatile multifunzione dotata di batteria integrata che garantisce fino a 110 minuti di pulizia continua completamente priva di cavi d’alimentazione.

Per le aree esterne debuttano invece i robot per piscina della linea ULTRAMARINE, guidati dal modello L1 che impiega sensori LiDAR subacquei per la ricostruzione tridimensionale della vasca, identificando tramite intelligenza artificiale i depositi di sporco sul fondo e sulle pareti. La gamma comprende anche i modelli L1 Pro e P3 per coprire differenti livelli di automazione.

A completare la transizione outdoor è la rinnovata linea di robot tagliaerba GOAT, declinata nelle versioni T1000 4WD, T1600 4WD PRO, XT10000 4WD PRO e O600 LiDAR, progettata per la gestione autonoma e la navigazione precisa di superfici erbose di ogni dimensione e pendenza.

La commercializzazione in Italia delle novità parte con la disponibilità di WDal 9 settembre prende il via la distribuzione di DEEBOT MINI 2 presso MediaWorld e Unieuro, insieme alla famiglia DEEBOT T90 MAX, per la versione OMNI e la variante PRO OMNI e il relativo Care KitINBOT W2S PRO OMNI dal 4 settembre su Amazon, MediaWorld e presso i principali rivenditori.

Nella stessa data arrivano anche i top di gamma DEEBOT X12S PRO OMNI su Unieuro online, oltre a DEEBOT X12S OmniCyclone e al rispettivo Care Kit su Amazon e MediaWorld, in concomitanza con il debutto di X11S Pro da MediaWorld. Il quadretto delle uscite si completa il 24 settembre con l’arrivo della serie DEEBOT T90S, con il modello OMNI in esclusiva su Amazon per le versioni PRO OMNI e Care Kit.

In occasione del lancio sul mercato italiano, Ecovacs Robotics ha predisposto una serie di promozioni a tempo. Dal 9 al 23 settembre le gamme DEEBOT X12S e X11S beneficiano di uno sconto immediato, mentre la linea DEEBOT T90 MAX è accessibile con un taglio di prezzo.

Per la serie DEEBOT T90S la finestra promozionale sarà invece attiva dal 29 settembre al 7 ottobre. A queste iniziative si affiancano i due programmi Early Bird disponibili sul portale dell’azienda: registrando il proprio indirizzo e-mail prima del lancio, gli utenti possono sbloccare tariffe riservate per l’acquisto di DEEBOT X12S il 9 settembre o per DEEBOT T90S nel periodo compreso tra il 4 e il 23 settembre, con la possibilità di riscattare un omaggio aggiuntivo previa registrazione dell’ordine effettuato.

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