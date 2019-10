Il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato i decreti che autorizzano 11 Accordi per l’innovazione tra il MiSE e le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Veneto

Via libera a 11 accordi per l’innovazione tra il ministero dello Sviluppo economico e quattro regioni italiane: Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana. I decreti sono stati firmati dal ministro Stefano Patuanelli con l’obiettivo di favorire e migliorare la competitività dei territori sfruttando gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo (R&S).

Il ministero ha messo a disposizione dei progetti 25 milioni di euro di agevolazioni, che dovrebbero attirate investimenti, per la realizzazione di prodotti e processi produttivi innovativi, per circa 90 milioni di euro.

Tra i progetti selezionati e finanziati ce ne sono alcuni relativi all’industria alimentare, sia a livello di materiali, sia di prodotto; altri all’artigianato; al manifatturiero 4.0; al settore medico-sanitario; all’automotive; alla plastica; alla gestione dei rifiuti.La lista dettagliata degli accordi per l’innovazione approvati dal Mise: