Innovazione, al via il bando per le startup

L'obiettivo è quello di consentire alle nuove imprese della Toscana di carattere innovativo di superare le fasi di start up, le difficoltà ad accedere a ulteriori nuovi sviluppi tecnologici.

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

L’obiettivo è quello di consentire alle nuove imprese di carattere innovativo di superare le fasi di start up, le difficoltà ad accedere a ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o all’acquisizione di personale altamente qualificato, criticità che si trovano ad affrontare le società all’avvio ed al consolidamento di nuove iniziative imprenditoriali.

Soggetti beneficiari

l bando è rivolto a (beneficiari):

Micro e piccole imprese innovative la cui costituzione è avvenuta nel corso dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento.

Persone fisiche che costituiranno l’impresa entro 6 mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo.

Tipologia di interventi ammissibili

Spese per investimenti in beni materiali e immateriali, spese per capitale circolante nella misura del 30% del programma di investimento ammesso.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria è pari ad euro 1.500.000,00

L’aiuto sarà concesso nella forma di sovvenzione (contributo in conto capitale).

Da 20.000 a 100.000 euro di costo totale ammissibile del progetto.

L’intensità dell’aiuto è pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione. Importo massimo di contributo per ciascun beneficiario 50.000,00 euro.

Scadenza

In fase di attivazione.