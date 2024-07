Abbracciare l’innovazione in tutte le sue dimensioni, osservando le sfide del settore con una prospettiva trasversale, costituisce la base di un approccio che consente di identificare le aree su cui le imprese devono concentrarsi per saper innovare con efficacia e per restituire la centralità a un settore che genera valore su più fronti a livello di sistema-Paese.

Innovare nel comparto delle costruzioni non è soltanto sinonimo di ultime tecnologie e soluzioni digitali. Per mantenere la competitività in un mercato in rapida evoluzione, le imprese devono guardare oltre. Perché innovare significa anche ripensare i processi e i modelli di business, sfruttando le nuove tecnologie come catalizzatori di un cambiamento più ampio e sistemico.

Innovare i processi all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità

Un esempio in questo ambito è rappresentato dalla Lean Construction, capace di trasformare il cantiere riducendo sprechi e ottimizzando le risorse. Un approccio che si concentra sulla massimizzazione del valore per il cliente, riducendo al contempo gli sprechi di tempo e materiali attraverso una pianificazione accurata e un continuo miglioramento dei processi.

È importante, inoltre, esplorare le potenzialità dell’intelligenza artificiale, fondamentale per migliorare l’efficienza operativa, la sicurezza e la qualità dei progetti. Attraverso l’analisi dei dati raccolti dai cantieri, l’IA può prevedere e prevenire problemi, ottimizzare l’uso delle risorse e ridurre i costi. I droni e i robot dotati di IA sono impiegati per monitorare il progresso dei lavori e svolgere compiti ripetitivi o pericolosi, aumentando la produttività e riducendo i rischi per i lavoratori.

Inoltre, i software basati su IA supportano la progettazione attraverso simulazioni avanzate e modelli predittivi, migliorando la precisione e la sostenibilità dei progetti edilizi. L’adozione di queste tecnologie innovative consente alle imprese di costruzione di affrontare le sfide del settore con maggiore agilità e competenza, garantendo risultati migliori e più sicuri.

Rinnovare i modelli di business: collaborazioni e partnership strategiche

E proprio l’IA ci insegna quanto il dialogo e la condivisione di know how siano ingredienti fondamentali per potenziare e guidare lo sviluppo tecnologico. L’innovazione non conosce crescita senza la collaborazione. Per continuare a mantenere il settore delle costruzioni dinamico sarà necessario attivare un sistema di partnership e collaborazioni fra le imprese, creando hub di innovazione capaci di accelerare la crescita, avviando progetti con startup tecnologiche e atenei, anche con l’obiettivo di attrarre risorse e talenti e aprire il comparto a una prospettiva giovane e dinamica.

Questa visione permette di superare lo status quo che ha visto a lungo il settore delle costruzioni segnato da pratiche consolidate e resistenti al cambiamento e che solo di recente ha conosciuto sviluppi promettenti. Catalizzatore cruciale per l’innovazione nel settore delle costruzioni, le partnership sono fondamentali per combinare risorse, competenze tecniche e creatività e per integrare le innovazioni frutto di ricerca e sviluppo nei modelli di business.

Intraprendere questi percorsi congiunti significa dotare il sistema di una nuova capacità produttiva e tecnologica, in grado di incrementare la resilienza delle imprese e di favorire la competitività, andando oltre le aspettative del mercato e contribuendo a definire le tendenze del settore.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz