Ingegneri al bivio del futuro: IA, Società 5.0 e riforme al centro del 70° Congresso nazionale

(Adnkronos) – Il 70esimo Congresso nazionale degli ingegneri, dal titolo ‘Nuove frontiere, nuove responsabilità’ ha riunito professionisti, istituzioni ed esperti per un confronto sul ruolo della professione di fronte alle trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali. Tra gli argomenti affrontati la Società 5.0, l’intelligenza artificiale e la riforma delle professioni regolamentate. L’obiettivo è approfondire il contributo delle competenze ingegneristiche allo sviluppo del Paese e all’interesse pubblico.

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