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Infrastrutture: Saipem al servizio della mobilità del futuro tra competenze e innovazione

Infrastrutture: Saipem al servizio della mobilità del futuro tra competenze e innovazione

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Infrastrutture: Saipem al servizio della mobilità del futuro tra competenze e innovazione Adnkronos

(Adnkronos) – Il business Infrastrutture di Saipem continua a crescere, forte di risultati che includono progetti realizzati per circa 10 miliardi di euro, oltre 1000 km di binari ferroviari posati e importanti opere stradali e sotterranee. Tra i cantieri più significativi figura il passante ferroviario Alta Velocità di Firenze, con lo scavo di due gallerie sotto il centro cittadino e la realizzazione della nuova stazione AV Belfiore. Innovazione, sostenibilità e sicurezza rappresentano i pilastri dell’approccio dell’azienda, che guarda al futuro con nuove opportunità di sviluppo nel settore delle infrastrutture. 

economia

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Redazione Key4biz

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