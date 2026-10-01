Infrastrutture: Saipem al servizio della mobilità del futuro tra competenze e innovazione

(Adnkronos) – Il business Infrastrutture di Saipem continua a crescere, forte di risultati che includono progetti realizzati per circa 10 miliardi di euro, oltre 1000 km di binari ferroviari posati e importanti opere stradali e sotterranee. Tra i cantieri più significativi figura il passante ferroviario Alta Velocità di Firenze, con lo scavo di due gallerie sotto il centro cittadino e la realizzazione della nuova stazione AV Belfiore. Innovazione, sostenibilità e sicurezza rappresentano i pilastri dell’approccio dell’azienda, che guarda al futuro con nuove opportunità di sviluppo nel settore delle infrastrutture.

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