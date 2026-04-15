»
»
Informazione, Internet batte la TV

Informazione, Internet batte la TV

di |
Informazione, Internet batte la TV Dailyletter

Dieta mediatica, grazie ai giovani vince internet con i social, i motori di ricerca e le piattaforme video. L’analisi dell’Osservatorio Agcom sul sistema dell’informazione.

Indipendenza digitale, il governo britannico ha chiesto di seguire i paesi europei che spingono per l’adozione di tecnologie open standard. Dopo la rottura con Trump anche il nostro paese rischia sanzioni digitali e aumento di prezzi?

L’AI giusta. Nobile (AgID): “La PA deve semplificarsi e lavorare allo Stato agentico. Tutti gli interventi all’edizione 2026 del Festival dell’Innovability alla Casa del Cinema di Roma.

Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

L'autore

Redazione Key4biz

Redazione Key4biz

Condividi: