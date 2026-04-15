Informazione, Internet batte la TV

Dieta mediatica, grazie ai giovani vince internet con i social, i motori di ricerca e le piattaforme video. L’analisi dell’Osservatorio Agcom sul sistema dell’informazione.
Indipendenza digitale, il governo britannico ha chiesto di seguire i paesi europei che spingono per l’adozione di tecnologie open standard. Dopo la rottura con Trump anche il nostro paese rischia sanzioni digitali e aumento di prezzi?
L’AI giusta. Nobile (AgID): “La PA deve semplificarsi e lavorare allo Stato agentico. Tutti gli interventi all’edizione 2026 del Festival dell’Innovability alla Casa del Cinema di Roma.
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