Informazione, Feltri (Il Giornale): “Biagi e Montanelli la mia ispirazione”

(Adnkronos) – “Ho copiato il mestiere da quelli che consideravo grandi maestri, come Biagi e Montanelli. Non sono riuscito a imitarli perfettamente, però mi sono accontentato della mia ‘pistolaggine’ e sono stato bene lo stesso. Ho fatto volentieri il mio mestiere e per di più ho guadagnato molto bene, cosa che i giovani colleghi non possono aspettarsi”. Lo ha detto Vittorio Feltri, Direttore editoriale Il Giornale, ricevendo il Premio Speciale alla Carriera nell’ambito della cerimonia di conferimento del “9° Premio Giovani Comunicatori Icch”, svoltasi a Milano presso il Centro Svizzero e organizzata dall’International Corporate Communication Hub – Icch.

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