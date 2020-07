L’influencer marketing è ormai sulla bocca di tutti in tv, sui social, sui quotidiani: ma dove nasce questa professione e chi l’ha inventata? Chiara Ferragni? L’idea di utilizzare la credibilità di qualcun altro per aumentare la consapevolezza o la sperimentazione di prodotti e servizi risale al 1760 quando, in Inghilterra, s’iniziò a utilizzare le referenze dei membri della Royal Family per aumentare le vendite delle porcellane Wedgwood. Oggi sono cambiati i modi, ma il fine rimane lo stesso.

Influencermania analizza il tema dell’influencer marketing – capace di generare un ritorno sugli investimenti 11 volte superiore a qualsiasi altra forma di marketing digitale – evidenziando gli aspetti che lo differenziano dalle altre modalità di promozione.

Il libro fornisce tutti gli “attrezzi del mestiere” necessari ad avviare una campagna con le star del Web, in grado di portare risultati concreti anche ai micro e local brand. Completano il volume alcuni contributi di noti specialisti del settore digital in Italia, un capitolo dedicato all’etica e numerose interviste agli influencer, le vere star della Rete: una “mania”, a cui tutti i brand devono iniziare a prestare molta attenzione.

Indice

Perché un altro libro sull’influencer marketing – Un fenomeno attuale o c’è qualcosa di più? – Cos’è cambiato nel mondo del marketing promozionale con i content creators? – Chi sono gli influencer? – Le tipologie di influencer – Quali sono le implicazioni per i brand? – Influencer ed etica – I casi noti e la voce degli influencer – Dove cercare e come analizzare i content creators – Gli elementi per una campagna efficace – Gli scenari futuri – Glossario.

Omar Rossetto, classe 1991, originario di Montebelluna, appartiene alla generazione dei marketer “millennial”. È Head of Social Media di Velvet Media, giovane e innovativa agenzia marketing di Castelfranco Veneto. Mariaisabella Musulin, nata a Gorizia nel 1991, è co-founder della start up Just X, dedicata all’influencer marketing, e Project Manager della divisione moda di Velvet Media Italia.