La competizione globale non si gioca più soltanto attraverso l'infiltrazione classica di agenti sotto copertura, ma fa ampio uso della soft intelligence e dello sfruttamento sistematico delle strutture aperte e inclusive delle democrazie occidentali.

Una svolta nella controintelligence britannica

Il 30 settembre 2026, i servizi di sicurezza interna del Regno Unito (MI5) hanno emanato un raro e circostanziato Security Service Espionage Alert. Al centro del documento vi è la denuncia delle attività condotte dal China General Technology Research Institute (CGTRI) — noto anche come China Academy of General Technology (CAGT) —, un’istituzione con sede in Cina e apparentemente dedita alla ricerca scientifica, ma identificata dall’intelligence britannica come un organismo di copertura collegato al Ministry of State Security (MSS), il ministero della sicurezza dello Stato di Pechino.

L’alert specifica che lo scopo primario del CGTRI non è la libera promozione della conoscenza, bensì il finanziamento mirato di progetti di ricerca accademica volti a potenziare in modo diretto le capacità tecniche di spionaggio e d’intelligence dell’MSS. La pubblicazione di questo report rappresenta un atto cruciale nelle dinamiche di controspionaggio occidentale, segnando il passaggio da un’attività di contenimento riservata a una strategia di disvelamento pubblico e prevenzione legale a tutela della sicurezza nazionale.

La dimensione del fenomeno: oltre 100 accademici coinvolti

I dati forniti dall’MI5 tracciano uno scenario caratterizzato da un’attività di penetrazione capillare nel sistema universitario britannico: oltre 100 accademici legati a istituzioni del Regno Unito hanno preso parte a progetti scientifici sostenuti finanziariamente dall’MSS tramite il CGTRI. Un elemento particolarmente critico riguarda la buona fede dei ricercatori: come evidenziato dai servizi di sicurezza, in diversi casi i docenti e gli studiosi britannici non erano affatto consapevoli che dietro i fondi erogati dal CGTRI potesse mai celarsi il servizio segreto civile di Pechino. Sfruttando la complessa e opaca struttura societaria e finanziaria dell’istituto cinese, l’MSS è riuscito ad attingere alle ingenue e inconsapevoli eccellenze scientifiche occidentali, senza sollevare sospetti immediati.

I settori d’interesse primario identificati nell’alert riflettono la corsa globale al predominio sulle tecnologie emergenti e ad alto impatto tattico e strategico. Prima tra esse, l’Intelligenza Artificiale (AI), impiegata per l’analisi predittiva, l’elaborazione di grandi moli di dati informativi e la valorizzazione delle operazioni d’intelligence automatizzate.

Segue la Cybersicurezza e la Difesa di Reti strategiche, fondamentale per comprendere le vulnerabilità delle infrastrutture informatiche e sviluppare strumenti di attacco o difesa avanzati. I Sistemi di Comunicazione Coperta (Covert Communications Systems), ovvero tecnologie destinate a garantire il trasferimento sicuro e criptato di informazioni riservate tra agenti e centrali d’intelligence. In ultimo, la Steganografia, l’insieme delle tecniche che consentono di nascondere messaggi o dati riservati all’interno di altri file apparentemente innocui (come immagini, file audio o testi).

Trattandosi di tecnologie a doppio uso (dual-use), i risultati ottenuti in ambito civile o accademico puro possono essere immediatamente trasferiti nel settore militare e dello spionaggio, minacciando direttamente la sicurezza nazionale del Regno Unito e dei suoi alleati.

Lo smantellamento della “plausibile denegabilità” e il National Security Act 2023

Rendendo pubbliche le informazioni sui legami strutturali tra CGTRI e MSS, l’MI5 ha perseguito un obiettivo strategico ben preciso: eliminare la cosiddetta plausible deniability (plausibile denegabilità). Fino al 30 settembre 2026, un ateneo o un singolo ricercatore potevano sostenere di aver avviato partnership in buona fede con un ente di ricerca estero privo di sanzioni o segnalazioni formali. Da questo momento in poi, l’esistenza dell’allerta sull’ignoranza dei fatti. pubblica preclude qualunque giustificazione basata

A questo proposito, l’alert richiama espressamente l’attenzione delle istituzioni accademiche e del personale docente sul National Security Act 2023, la normativa britannica pensata per contrastare le minacce statali e le ingerenze straniere. In particolare, vengono evidenziati due profili di illecito penale:

1 – Sezione 3 (Assisting a Foreign Intelligence Service): sanziona chiunque ponga in essere condotte idonee ad assistere materialmente un servizio di intelligence estero nello svolgimento di attività legate al Regno Unito, qualora il soggetto sappia — o, sulla base degli elementi a sua conoscenza, debba ragionevolmente sapere — che la propria condotta fornirà tale assistenza;

2 – Sezione 17 (Obtaining a Material Benefit from a Foreign Intelligence Service): punisce il conseguimento di un beneficio materiale (compresi finanziamenti alla ricerca, assegni o dotazioni strumentali) proveniente da un servizio segreto straniero. Tramite l’Alert diramato, l’MI5 consiglia caldamente a qualsiasi ateneo o ricercatore che intenda proseguire o avviare collaborazioni finanziate, direttamente o indirettamente, dal CGTRI di ricorrere a consulenze legali autonome e indipendenti per valutare la propria posizione di fronte alla legge penale.

Raccomandazioni e strumenti di Due Diligence

Per prevenire ulteriori trasferimenti incontrollati di competenze ed evitare che l’MSS tragga ulteriori benefici dal sistema universitario del Regno Unito, l’allerta stabilisce indicazioni chiare ed operative:

– Revisione immediata dei progetti: le università devono mappare e riesaminare senza indugio tutti i rapporti di collaborazione attivi o in fase di pianificazione con il CGTRI.

– Tracciamento dell’origine dei fondi (Ultimate Funding Source): la valutazione dei partner cinesi non deve fermarsi all’entità firmataria dell’accordo, ma deve ricostruire l’intera catena di finanziamento per escludere il coinvolgimento di organismi legati all’apparato di sicurezza straniero.

– Utilizzo degli organismi di supporto governativi: gli atenei sono invitati a fare pieno uso degli strumenti messi a disposizione dal governo britannico (HMG). Tra questi figurano il Research Collaboration Advice Team (RCAT) — team governativo nato per supportare le università nella valutazione dei rischi di sicurezza nelle cooperazioni internazionali —, le linee guida sul Trusted Research formulate dal National Protective Security Authority (NPSA) e i presidi del National Cyber Security Centre (NCSC).

Considerazioni geopolitiche e conclusioni

La vicenda del CGTRI illustra in modo chiaro e inequivocabile l’evoluzione delle tattiche di spionaggio moderno. La competizione globale non si gioca più soltanto attraverso l’infiltrazione classica di agenti sotto copertura, ma fa ampio uso della soft intelligence e dello sfruttamento sistematico delle strutture aperte e inclusive delle democrazie occidentali. La ricerca accademica, fondata sui principi della trasparenza, della condivisione scientifica e della cooperazione internazionale, rappresenta un bersaglio ideale per quegli Stati che puntano a colmare il divario tecnologico attraverso scorciatoie informatorie e finanziamenti opachi.

Serve nuovo equilibrio

L’iniziativa dell’MI5 riflette l’urgente necessità di trovare un nuovo equilibrio tra la salvaguardia della libertà della ricerca scientifica e l’esigenza ineludibile di proteggere gli asset strategici nazionali. Per il mondo universitario, l’era della fiducia incondizionata cede definitivamente il passo all’era della due diligence rigorosa, in cui le indagini reputazionali legali, la tracciabilità dei capitali e la consapevolezza dei rischi di sicurezza diventano componenti essenziali e ineludibili della governance accademica globale.

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