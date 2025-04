Industry Tlc, oggi confronto al Mimit

24 aprile 2025. Oggi in primo piano il confronto del Governo con la industry delle telecomunicazioni. Tavolo al Mimit per fare il punto sulla crisi della industry. Sul tavolo un pacchetto di aiuti e diverse proposte come il rinnovo gratuito delle frequenze, i voucher per la fibra e le PMI, la designazione delle telco come energivore. Primo pacchetto organico presentato dal ministro Urso. E poi continuiamo a ripercorrere il magistero di Papa Francesco con gli occhi dei nostri analisti. Sull’AI, Michele Mezza fa notare “Per la governance ha consigliato di “ascoltare tutti. Anche i calcolati”. Mentre per Luciano Pilotti, “Papa Francesco è stato l’uomo giusto al posto giusto: si è battuto per la vita e per l’ambiente per un capitalismo e una economia più giusti nel segno della speranza”.

