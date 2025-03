Industry Tlc, nessun rimbalzo degli investimenti nel 2025

Il Declino degli Investimenti nel 2024

Secondo il gruppo di analisi Dell’Oro, nel 2024 gli investimenti delle telco nelle tecnologie di rete sono calati dell’11% rispetto all’anno precedente. La flessione ha interessato quasi tutti i segmenti, con l’unica eccezione dell’accesso a banda larga, che ha mantenuto una spesa stabile.

Il calo è stato determinato da diversi fattori, tra cui l’eccesso di scorte, un contesto macroeconomico sfavorevole e il difficile confronto con gli investimenti legati al 5G degli anni precedenti. I settori più colpiti sono stati il trasporto ottico, le reti di accesso radio (RAN) e i router e switch per provider di servizi, che hanno subito contrazioni a doppia cifra. Meno marcato, ma comunque negativo, il calo per il trasporto a microonde e il core network mobile (MCN), che hanno registrato una riduzione a una cifra percentuale.

Nessuna Ripresa nel 2025

Le previsioni per il 2025 non indicano una ripresa del settore. Secondo Dell’Oro, il mercato globale delle apparecchiature per telecomunicazioni resterà stabile su base aggregata, senza una crescita significativa. Anche se le condizioni potrebbero stabilizzarsi, l’anno si prospetta ancora difficile per i fornitori di tecnologia.

Huawei Resta il Leader del Mercato

Dal punto di vista della quota di mercato, Huawei continua a dominare con il 31%, una percentuale superiore a quella combinata dei suoi principali rivali, Nokia (14%) ed Ericsson (13%). Il gigante cinese beneficia del forte sostegno del mercato domestico, dove fornisce le tre principali telco del Paese (China Mobile, China Telecom e China Unicom). Tuttavia, anche escludendo il mercato cinese, Huawei risulta comunque il leader del settore.

Huawei non ha ancora pubblicato il suo rapporto annuale 2024, ma le stime indicano che il suo fatturato complessivo, includendo le vendite di dispositivi mobili e il settore enterprise, abbia superato gli 860 miliardi di yuan (circa 118 miliardi di dollari), con una crescita del 22% rispetto all’anno precedente.

Tabella Riassuntiva

Aspetto Dettagli Declino investimenti 2024 -11% su base annua Settori più colpiti Trasporto ottico, RAN, router e switch SP Settori meno colpiti Trasporto a microonde, MCN Unico settore stabile Accesso a banda larga Previsioni 2025 Mercato piatto, nessuna crescita significativa Leader di mercato Huawei (31% quota) Principali concorrenti Nokia (14%), Ericsson (13%) Fatturato Huawei 2024 Oltre 860 miliardi di yuan (+22%)

