Industry Tlc, l’AI al top delle priorità di investimento per il 2025

L’indagine annuale di Telecoms.com, che ha raccolto dati da una vasta gamma di partecipanti, tra cui provider di servizi di comunicazione (CSP), fornitori e integratori di sistemi, ha rivelato un cambiamento significativo nelle priorità di investimento per il settore delle telecomunicazioni nel 2025. I partecipanti hanno indicato l’intelligenza artificiale (AI), l’automazione e l’apprendimento automatico come le aree principali su cui concentrarsi.

AI come Priorità di Investimento per il 2025

Secondo il rapporto, l’AI, l’automazione e l’apprendimento automatico sono emersi come le principali aree di investimento per il 2025. Un dato interessante è che oltre un terzo dei CSP ha già implementato soluzioni AI in alcune aree, mentre circa tre partecipanti su dieci di tutte le categorie coinvolte confermano di utilizzare già queste soluzioni. Sebbene ci sia ancora molto da fare per una piena integrazione, questo cambiamento indica un passaggio dal semplice interesse per l’AI, come nei progetti pilota, alla sua reale adozione e integrazione, soprattutto da parte dei CSP.

Impatto dell’AI sul Settore delle Telecomunicazioni

Ci sono opinioni diverse sull’effetto che l’AI avrà sul settore. Mentre quasi metà dei rispondenti ritiene che l’AI avrà un impatto incrementale, più di due rispondenti su cinque credono che sarà trasformativa. Questo suggerisce che l’introduzione dell’AI nel settore telecomunicazioni continuerà ad evolversi, con potenziali cambiamenti significativi nei prossimi anni, in particolare con l’introduzione della rete 6G, che alcuni esperti considerano nativa dell’AI.

Minacce e Sfide al Successo a Lungo Periodo

Il rapporto ha evidenziato anche le principali preoccupazioni per il successo a lungo termine delle telecomunicazioni, con la crescente pressione per ridurre i margini di profitto e i prezzi, insieme alle tensioni geopolitiche, considerate le principali minacce. Inoltre, la ricerca ha mostrato che la computazione edge è ritenuta molto importante per le reti telecom esistenti, ma i costi associati sono visti come una barriera significativa all’adozione completa di questa tecnologia.

Wi-Fi 7 e Futuro delle Reti

Il rapporto ha anche trattato il futuro del Wi-Fi, in particolare il Wi-Fi 7. Sebbene ci sia un forte interesse per l’introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento delle esperienze multi-utente, permane un’incertezza riguardo al tempismo della sua distribuzione.

Prospettive per il 2025

Nonostante le sfide, l’analisi complessiva suggerisce che il 2025 si preannuncia come un anno positivo per il settore delle telecomunicazioni, con molte organizzazioni che chiuderanno il 2024 con risultati soddisfacenti.

Tabella Riassuntiva

Aspetto Dettagli Aree di Investimento per il 2025 AI, automazione, apprendimento automatico Implementazione di AI 1/3 dei CSP già utilizza soluzioni AI Impatto dell’AI 50% impatto incrementale, 40% impatto trasformativo Principali minacce al successo Pressione sui margini di profitto e tensioni geopolitiche Adozione della Computazione Edge Importanza riconosciuta, ma le preoccupazioni sui costi rallentano l’adozione Wi-Fi 7 Interesse per l’introduzione di nuove tecnologie, ma incertezze sul timing Prospettive per il 2025 Ottimistiche, con una chiusura positiva del 2024

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz