Questa mattina 17 CEO di alcuni dei principali operatori telecom europei hanno inviato una dichiarazione congiunta alle istituzioni UE sulla leadership tecnologica europea, indirizzata anche ai Presidenti Costa, Metsola e von der Leyen. In sintesi il messaggio dei CEO è chiaro: proseguire nella giusta direzione, ma “correggere la rotta” laddove le politiche risultano contraddittorie. Accolgono positivamente i recenti sviluppi sul cloud e sulla regolamentazione satellitare, ma chiedono modifiche significative al Digital Networks Act e un approccio più proporzionato e basato sul rischio nel Cybersecurity Act.

Le richieste delle telco

Le reti di telecomunicazioni sono la base dello stack tecnologico europeo, “ad oggi abbiamo ancora il controllo di questa infrastruttura critica”, ma questa posizione è a rischio per alcune riforme “incoerenti” per cui si rischia di perdere il controllo. Lo scrivono i 17 Ceo di primari operatori europei Tlc ai vertici della Ue, ricordando ancora una volta il contributo fondamentale che l’ecosistema della connettività porta all’Europa, pari al 5% del PIL europeo e investimenti annuali di 64 miliardi id euro.

Certo all’Europa mancano ancora investimenti per 475 miliardi soltanto per l’upgrade delle reti mobili.

Offrendo connettività gigabit per tutti, 5G autonomo per l’industria, investimenti strategici in cavi sottomarini e satelliti e future reti 6G, l’Europa può consentire alle sue aziende di espandersi in tutto lo stack tecnologico e riconquistare la leadership. Gli operatori di telecomunicazioni sono pronti a fare la loro parte per garantire la leadership tecnologica, per l’AI e le gigafactory; per un cloud sovrano e per le tecnologie per la Difesa.

DNA va rivisto

“In materia di sovranità tecnologica, la Commissione europea ha compiuto passi positivi con il Cloud and AI Development Act e con la recente regolamentazione dello spettro satellitare mobile, aprendo la strada ad alternative europee sia nel cloud che nella connettività satellitare come strumenti per incrementare la competitività”, si legge nella nota.

Al contrario, l’attuale proposta di Digital Networks Act (DNA) non affronta la necessità dell’Europa di migliorare sostanzialmente le condizioni di investimento e innovazione per la connettività. Chiediamo ai colegislatori di correggere la rotta su quattro priorità:

Sbloccare i capitali per la realizzazione delle reti.

No switch off del rame prefissato

• Investimenti guidati dalla domanda, non da un obbligo. Mentre le compagnie telefoniche europee investono oltre 30 miliardi di euro all’anno in FTTH, il nostro continente non otterrà più fibra semplicemente imponendo agli operatori di disattivare le reti in rame e fibra funzionanti. Questo approccio dall’alto verso il basso limiterebbe la scelta dei consumatori, indebolirebbe la concorrenza infrastrutturale e ignorerebbe le diverse condizioni di mercato in Europa.

Frequenze, sostenere licenze di almeno 40 anni

• L’attuale proposta di Digital Networks Act (DNA) non affronta la necessità dell’Europa di migliorare sostanzialmente le condizioni di investimento e innovazione per la connettività. Chiediamo ai colegislatori di correggere la rotta su quattro priorità: • Sbloccare i capitali per la realizzazione delle reti. I colegislatori dovrebbero sostenere pienamente, di default, le licenze di spettro a tempo indeterminato, con una durata minima di 40 anni in casi eccezionali, come proposto dalla Commissione. Negli ultimi 12 anni, l’industria europea delle telecomunicazioni ha speso 110 miliardi di euro in licenze di spettro. Abbandonare le aste frequenti è uno dei modi più immediati per reindirizzare i capitali verso investimenti in 5G, fibra e futuro 6G, elementi essenziali per la competitività.

Togliere obblighi di rimozione di tecnologie cinesi

Mentre il DNA mira a rafforzare la capacità di investimento delle telecomunicazioni, il Cybersecurity Act (CSA) rischia di privare il settore proprio del capitale necessario per la fibra, il 5G e il 6G. I requisiti di rimozione generalizzata delle apparecchiature (di fabbricazione cinese, Huawei e ZTE ndr) previsti dalla CSA imporrebbero al nostro settore costi di sostituzione fino a 40 miliardi di euro. Inoltre, un recente studio mostra che ulteriori oneri includono interruzioni operative ed effetti negativi sui clienti. Abbiamo bisogno di un approccio proporzionato e basato sul rischio che tenga conto di misure di mitigazione alternative.

Firmatari:

Ana Figueiredo, CEO and Chairman, MEO

Amel Kovačević, General Manager, BH Telecom

Benedicte Schilbred Fasmer, President and CEO, Telenor Group

Boštjan Košak, CEO, Telekom Slovenije

Christel Heydemann, CEO, Orange Group

Christoph Aeschlimann, CEO, Swisscom Group

Georgios Metzakis, CEO, Cyta

Joost Farwerck, CEO & Chairman, KPN

Marc Murtra, Chairman & CEO, Telefónica

Mike Fries, Chairman & CEO, Liberty Global

Pietro Labriola, CEO and General Manager, TIM

Stan Miller, CEO, United Group

Stijn Bijnens, CEO, Proximus Group

Thomas Arnoldner, Deputy CEO, A1 Telekom Austria Group

Timotheus Höttges, CEO, Deutsche Telekom

Tomáš Kouřil, CEO, CETIN

Topi Manner, CEO, Elisa Corporation

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