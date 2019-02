Possiamo parlarci con linguaggio vocale o via chat ed è interconnesso alla rete di nuova generazione, ecco il robot collaborativo Fanuc CR-4iA, frutto dell’integrazione di soluzioni avanzate di machine learning, intelligenza artificiale, computer vision e Internet of Things per l’automazione.

Si chiama ‘FANUC CR-4iA’, può essere comandato attraverso chatbot e linguaggio vocale, ma soprattutto lavora connesso in rete 5G. Ecco il nuovo cobot, o robot collaborativo, sviluppato da Exprivia Italtel e in mostra al Mobile World Congresso in corso a Barcellona.

La nuova generazione di cobot interconnessi alle reti di telecomunicazione di generazione avanzata sono frutto della collaborazione di Exprivia Italtel, con Cisco, FANUC, multinazionale giapponese specialista nella produzione di robot industriali, ed Elettric80, volta a diffondere l’integrazione di tecnologie digitali nelle moderne ‘Fabbriche 4.0’.

“La collaborazione con FANUC ci consente di essere al fianco delle imprese più virtuose che stanno guardando a un modello industriale ultra-connesso. L’integrazione delle soluzioni IoT è il vero acceleratore di competitività e crescita nel percorso verso ‘Industria 4.0’”, ha spiegato un una nota ufficiale Gerardo Del Vecchio, Head of Partnership and Ecosystem Management del gruppo Exprivi Italtel.



Una partnership definita strategica dal Gruppo, perché le tecnologie di machine learning, intelligenza artificiale, computer vision e Internet of Things per l’automazione, sono tutti fattori abilitanti a disposizione delle imprese che saranno ulteriormente amplificati dalla diffusione della rete 5G che proprio quest’anno potrebbe segnare un punto di svolta.

Sono proprio queste tecnologie a dar vita a un ‘cobot’, “un robot collaborativo in grado di riconoscere, afferrare e posizionare, tramite il riconoscimento visivo, una determinata cialda di caffè tra quelle presenti basandosi sul riconoscimento del colore e a partire da una richiesta vocale dell’utente”, si legge in una nota dedicata al cobot in mostra a Barcellona.

Col ruolo anche di system integrator dell’intera soluzione, a Exprivia Italtel va anche il merito di aver sviluppato la tecnologia di riconoscimento visivo utilizzata per ‘FANUC CR-4iA’, elemento distintivo ottenuto attraverso un algoritmo di computer vision.

La possibilità di interagire vocalmente è resa possibile dalla soluzione “Cisco WebEx Teams”, da “Questit Qplus” e dai più comuni assistenti vocali, mentre a FANUC si devono le soluzioni IoT integrate nel cobot.

Il connubio tra sensore di visione e ‘cobot’ porta infine allo sviluppo di strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati generati in produzione dalle macchine in rete, con l’obiettivo di incrementare i livelli di produttività.