Industria, De Luca (Aises Ets/Spes Academy): “Capacità industriali e tecnologie abilitano la sovranità politica”

(Adnkronos) – “La competizione internazionale si gioca sempre più sulla capacità di comprendere prima, di decidere meglio e di trasformare le decisioni in azioni rapide. Chi riesce a definire le decisioni di ultima istanza, quelle più importanti, siede al tavolo, mentre chi deve adeguarsi rischia di non avere voce nelle scelte”, ha detto Valerio De Luca, presidente della fondazione Aises Ets e direttore di Spes Academy, durante la Lectio Magistralis di Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, che ha inaugurato a Roma il corso di relazioni internazionali di Spes Academy ‘Carlo Azeglio Ciampi’.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz