Indipendenza europea sul cloud, allora si può

Oggi in primo piano l’indipendenza europea sul cloud. Perché è possibile, almeno provarci.
Indipendenza digitale sul Cloud, per la 1^ da Ue 180 milioni per 4 fornitori europei (nessuno italiano).
Reed Hastings lascia Netflix dopo 30 anni. Crollano le azioni (-9%). Il cofondatore ha annunciato che si dimetterà dal ruolo di presidente del consiglio di amministrazione entro giugno.
Bruxelles verso regole meno severe sui merger per creare dei Campioni Europei del digitale. Ma basterà?
Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.