La Commissione Ue ha rimandato al 3 giugno la presentazione formale del suo pacchetto di norme per la sovranità tecnologica, attesa per il 27 maggio. E’ la terza volta.

Quest’ultimo rinvio arriva poco dopo il monito dell’ambasciatore americano in Unione Europea intervistato da Euractiv che metteva in guardia sul fatto che regole “protezionistiche” potrebbero mandare a monte i negoziati commerciali fra Usa e Ue.

La Commissione Ue ha reso noto che il pacchetto sulla sovranità tecnologica comprenderà le principali proposte legislative in tema di infrastrutture digitali, fra cui il Cloud and AI Development Act (CAIDA) – incentrato sul potenziamento della costruzione di data center regionali – e il Chips Act 2, un altro tentativo da parte dei legislatori del blocco di attrarre i produttori di chip in Europa.

L’idea originaria dell’esecutivo europeo era di presentare il pacchetto il 25 marzo, rimandato poi il 15 aprile e infine il 27 maggio. Adesso il nuovo rinvio al 3 giungo.

Questo terzo rinvio sembra inatteso, fino a tre settimane fa era previsto che si potesse mantenere la data del 27 maggio.

Al centro delle discussioni una posizione discorde sulla strategia open source che inizialmente era prevista nel pacchetto, ma che poi è sparita del tutto dall’agenda della Commissione.

Non è chiaro che fine farà la strategia open source, ma secondo Euractiv potrebbe essere recuperata.

In primo luogo, prevede Infrastrutture Cloud Sovrane, con misure stringenti che obbligano le pubbliche amministrazioni e i settori strategici a memorizzare e trattare i dati sensibili ed essenziali esclusivamente su server e infrastrutture cloud fisicamente basati nell’Unione Europea e gestiti da provider europei.

In secondo luogo, Resilienza e Solidarietà Cyber (Cyber Solidarity Act), che prevede la creazione dello “Scudo Cibernetico Europeo” (European Cyber Shield), una rete paneuropea di centri operativi di sicurezza (SOC) che utilizzano l’Intelligenza Artificiale per rilevare le minacce su larga scala. Include anche un meccanismo di emergenza per assistere gli Stati membri in caso di attacchi informatici su vasta scala.

In terzo luogo, Innovazione e Semiconduttori (Chips Act): Investimenti massicci per favorire la produzione di microchip e semiconduttori nel territorio europeo, proteggendo la catena di approvvigionamento da eventuali crisi globali.

Infine, il quarto pilastro prevede la Regolamentazione del Digitale e Dati (Data Act), vale a dire un sistema di norme per garantire la portabilità dei dati, combattere il fenomeno del lock-in verso i grandi provider di servizi cloud globali e assicurare che i dati generati da dispositivi IoT siano accessibili e riutilizzabili secondo le regole europee.

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