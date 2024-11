Al via la Community per l’Indipendenza Digitale, online l’agenda dell’evento a Milano il 28 novembre

La governance tradizionale, che ha guidato le aziende fino a oggi, non è più adeguata né sufficiente per affrontare le sfide dell’era digitale. Pur essendo strutturata in ambiti specifici, come la Corporate Governance, la ESG Governance, la Data Governance, la Risk Governance e l’IT Governance, questo approccio, per quanto sistematico, risulta intrinsecamente frammentato.

Sebbene ciascuna di queste forme di governance rimanga indispensabile, la loro gestione isolata può generare complessità, frammentare le decisioni e ostacolare una visione unitaria.

Di conseguenza, il modello tradizionale fatica a rispondere alle esigenze di un contesto in continua evoluzione, dove velocità, integrazione e coerenza, anziché frammentazione, sono ormai requisiti fondamentali.

In questo scenario emerge un elemento chiave per le aziende di oggi: l’indipendenza digitale.

Non si tratta di una semplice sfida tecnica, ma di una leva strategica capace di ridefinire in profondità il modo di operare delle organizzazioni.

L’indipendenza digitale consente di ottenere flessibilità, controllo e una visione integrata, rendendo le aziende non solo più competitive, ma anche più consapevoli e responsabili dei propri impatti in un mondo sempre più interconnesso e basato su ecosistemi.

Essa non è, quindi, una questione esclusivamente tecnica, ma un approccio culturale e strategico che permea ogni aspetto della governance aziendale.

Inoltre, richiede un’interazione proattiva con gli stakeholder, fondamentale per anticipare e affrontare le sfide di un contesto in rapida trasformazione.

Costruire un modello di governance basato sull’indipendenza digitale significa concepirla come un puzzle composto da diverse tessere strategiche, ognuna delle quali contribuisce a rendere l’organizzazione autonoma, resiliente e responsabile.

Solo una visione integrata può permettere di guidare l’azienda nel lungo termine, bilanciando profitti e sostenibilità, innovazione e responsabilità.

In quest’ottica, l’indipendenza digitale si configura come il perno per il vantaggio competitivo e la continuità aziendale. Essa integra responsabilità, sostenibilità e innovazione, adottando un approccio che pone al centro la dimensione sociale e umana.

Per concretizzare questo nuovo modello, l’indipendenza digitale deve essere riconosciuta come il cuore di una governance moderna e integrata.

Ogni suo elemento contribuisce a costruire un’organizzazione capace di operare in modo responsabile, competitivo e sostenibile. Solo armonizzando le diverse dimensioni della governance sarà possibile consolidare una visione di lungo termine.

Questa visione, come già evidenziato in un precedente articolo, si basa su alcune caratteristiche fondamentali che definiscono cosa intendiamo realmente per indipendenza digitale.

1. Gestione autonoma dei dati

Un’azienda indipendente controlla direttamente i propri dati, evitando dipendenze esterne e garantendo sicurezza e flessibilità per adattarsi ai cambiamenti di mercato.

2. Protezione delle informazioni critiche

La sicurezza informatica protegge la proprietà intellettuale e i dati sensibili, riducendo vulnerabilità e mantenendo il vantaggio competitivo.

3. Libertà di scelta nelle tecnologie

Essere indipendenti significa scegliere e aggiornare tecnologie liberamente, senza vincoli dai fornitori, mantenendo flessibilità e riducendo i costi di uscita.

4. Formazione continua e sviluppo delle competenze interne

Investire nella formazione delle persone crea competenze interne per gestire le tecnologie autonomamente, evitando lock-in e garantendo resilienza.

5. Creazione di un vantaggio competitivo sostenibile

La gestione autonoma delle infrastrutture e dei dati consente all’azienda di rispondere rapidamente a opportunità e crisi, mantenendo competitività e agilità.

6. Cultura della responsabilità e della consapevolezza

L’uso consapevole delle tecnologie, scopi e impatti, rafforza la fiducia con clienti e partner, valorizzando trasparenza e conformità normativa.

7. Investimento in ricerca e sviluppo

La ricerca e sviluppo permette di creare tecnologie proprietarie, ottimizzare processi e innovare costantemente, riducendo la dipendenza da fornitori esterni.

8. Trasferimento tecnologico tra accademia e impresa

Collaborare con il mondo accademico accelera l’innovazione, integrando nuove scoperte e competenze nei processi aziendali.

9. Adozione di soluzioni open source

L’open source favorisce personalizzazione, trasparenza e collaborazione globale, riducendo costi e aumentandone la flessibilità tecnologica.

10. Valorizzazione delle persone e dell’organizzazione

Un’azienda indipendente valorizza il talento interno, promuovendo un ambiente inclusivo che facilita creatività, ascolto e intelligenza collettiva.

11. Internalizzazione delle competenze per l’autonomia strategica

Sviluppare competenze chiave internamente riduce la dipendenza da consulenti esterni, creando un’infrastruttura flessibile e duratura.

12. Indipendenza Digitale e Intelligenza Artificiale: Governare il Cambiamento

La gestione strategica dell’intelligenza artificiale richiede governance etica e operativa, per garantire un’innovazione sostenibile e allineata ai valori aziendali.

La Nuova Frontiera della Governance Aziendale

L’integrazione dell’indipendenza digitale nella governance aziendale non solo protegge le imprese da vulnerabilità tecnologiche, ma le posiziona anche come organizzazioni più resilienti, innovative e sostenibili.

È tempo di considerare l’indipendenza digitale non come un’opzione, ma come una responsabilità fondamentale per ogni impresa che ambisca a prosperare nell’era digitale.

L’indipendenza digitale, dunque, non è solo un traguardo tecnologico, ma una scelta strategica capace di plasmare l’evoluzione e guidare la crescita di una nuova dimensione economica per le aziende.

Ora spetta alle persone decidere se intraprendere questo percorso con coraggio, visione e responsabilità, impegnandosi ogni giorno a costruire un presente più sicuro, sostenibile e coerente con i valori di trasparenza e integrità, fondamentali per le proprie imprese e sempre più richiesti dalla società contemporanea.

