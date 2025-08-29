Indipendenza Digitale, Italia solo 30esima su 57 Paesi

Che giornata è stata quest’ultimo fresco venerdì di agosto.

I nostri occhi sono andati subito sul 1^ indice di Sovranità Digitale, perché – come ormai sapete – è un tema che ci sta molto a cuore.

Purtroppo, abbiamo scoperto il 30esimo posto dell’Italia su 57 Paesi analizzati. Con il report apriamo questa Dailyletter.

Un rapporto che arriva all’indomani della nuova minaccia di Trump: “super dazi per tutti i Paesi in cui esistono tasse, leggi e regolamenti per le piattaforme digitali americane”.

Gli Stati Uniti ci vedono così. Mentre i Governi e la maggioranza delle PA europee restano ancora ciechi, non riescono ancora ad avviare una transizione alle tecnologie europee. È la sindrome di Stoccolma: la vittima prova affetto per l’aggressore…

Infine, chiudiamo con una bella storia. Il sogno di Michaela Benthaus è realtà: sarà la prima astronauta in sedia a rotelle nello Spazio.

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz