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Indipendenza digitale europea, ecco il Piano della Commissione

Indipendenza digitale europea, ecco il Piano della Commissione

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Indipendenza digitale europea, ecco il Piano della Commissione Dailyletter

Oggi in primo piano il “Pacchetto” di norme per la sovranità digitale in arrivo a Bruxelles.
Analizziamo i punti chiave del Piano pubblicato in anteprima dal quotidiano “Politico”. La presentazione ufficiale del “Pacchetto” di norme per la sovranità digitale europea è attesa il 3 giugno prossimo. Intanto, la campagna che Key4Biz porta avanti da novembre 2024 per l’Indipendenza digitale Ue diventa un podcast su RAI Play Sound.
Spostiamoci a Parigi, dove il ministro del Made in Italy Adolfo Urso e il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti hanno preso parte al G7 tecnologie. Sul tavolo una maggiore collaborazione su AI, Cloud e cybersicurezza. 
Infine, un’analisi della time line e dei nodi principali da sciogliere del Digital Networks Act che dovrà passare dal dibattito in Europarlamento e Consiglio.

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L'autore

Redazione Key4biz

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