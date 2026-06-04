Jim Hagemann Snabe sarà consigliere di Ursula von der Leyen e Henna Virkkunen per tutto quello che riguarda l’AI industriale europea

La Commissione europea ha nominato Jim Hagemann Snabe inviato speciale per l’intelligenza artificiale (AI) industriale, affidandogli un ruolo che segnala un cambio di passo nella strategia digitale di Bruxelles. L’obiettivo non è solo regolamentare l’AI, ma accelerarne l’adozione nelle filiere produttive europee, rafforzando al tempo stesso la sovranità tecnologica dell’Unione.

A seguito della presentazione della proposta di strategia per la sovranità tecnologica europea, Snabe dovrà consigliare direttamente la presidente Ursula von der Leyen e la vicepresidente con delega alla sovranità tecnologica, Henna Virkkunen, su tutto ciò che riguarda l’intelligenza artificiale industriale. Il suo compito sarà quello di massimizzare il potenziale trasformativo dell’AI nell’Ue, mettendo a fuoco le condizioni concrete per la diffusione della tecnologia: infrastrutture, potenza di calcolo, semiconduttori, cloud e applicazioni industriali.

Come specificato nel comunicato di nomina, la Commissione gli affida anche la redazione di una relazione basata su dati concreti e orientata al futuro. Il rapporto dovrà coprire l’intero ecosistema dell’AI industriale, con particolare attenzione ai data center, al calcolo ad alte prestazioni, alle catene di approvvigionamento dei chip e alle tecnologie fondamentali dell’AI, dai modelli linguistici di grandi dimensioni all’AI generativa.

Entra in scena la dimensione industriale dell’AI e dell’autonomia tecnologica

Il punto politico è rilevante. Finora il dibattito europeo sull’intelligenza artificiale è stato dominato soprattutto dalla dimensione regolatoria. Con Snabe, Bruxelles prova a mettere in primo piano anche la dimensione industriale, cioè la capacità dell’Europa di non limitarsi a fissare regole, ma di costruire un’infrastruttura tecnologica e produttiva in grado di sostenere competitività, autonomia e sicurezza economica.

La scelta cade su un profilo con una lunga esperienza nel settore IT e in ruoli apicali legati ad AI, manifattura avanzata e tecnologie pulite. Fino a oggi Snabe ha lavorato in SAP, IBM Danimarca e ha ricoperto diversi ruoli di vertice in grandi società europee tra cui Siemens, A.P. Møller-Mærsk, Allianz e Northvolt.

La Commissione sottolinea che la sua competenza non è facilmente disponibile nella stessa misura all’interno dell’istituzione, ed è proprio questa combinazione di leadership strategica e conoscenza industriale ad aver reso la nomina particolarmente attraente per Bruxelles.

Snabe seguirà anche data center, cloud, software avanzati, l’introduzione e l’uso di tecnologie avanzate in tutte le industrie Ue

Il mandato di Snabe è ampio. Dovrà seguire l’intero ecosistema dell’AI industriale, con attenzione non solo alle infrastrutture, ma anche ai servizi cloud, ai software avanzati per l’IA e all’uso della tecnologia nei diversi settori industriali europei.

In pratica, dovrà contribuire a collegare innovazione tecnologica, bisogni produttivi e impostazione regolatoria, aiutando la Commissione a evitare che l’Europa resti intrappolata in una strategia solo normativa.

La sua figura assume importanza proprio nel più ampio tentativo dell’Ue di costruire una strategia per la sovranità tecnologica più credibile e concreta. Dopo anni di dipendenza da pochi grandi fornitori globali, la Commissione cerca ora di rafforzare l’intera catena del valore digitale, dal calcolo ai chip, dai data center alla distribuzione industriale dell’AI. Snabe dovrà essere uno dei ponti tra questa ambizione politica e la sua traduzione pratica.

L’incarico durerà fino al 31 marzo 2027 e, come sottolineato nel documento di nomina della Commissione, sarà non retribuito. Bruxelles ha precisato di aver svolto una verifica preventiva per escludere conflitti di interesse e ha chiesto al nuovo inviato speciale di sospendere, per tutta la durata del mandato, la partecipazione al comitato consultivo di Google Cloud e al consiglio di amministrazione di C3.ai.

Non solo regole, anche una concreta capacità di innovare infrastrutture e produzione

È un passaggio delicato, ma anche inevitabile: per guidare l’Europa in una fase in cui la competizione sull’IA si gioca su infrastrutture, capitale e capacità industriale, la Commissione ha bisogno di una figura con esperienza vera nel settore privato. Al tempo stesso, però, deve dimostrare di saper governare i rischi di commistione tra interesse pubblico e legami con i grandi player tecnologici.

La nomina di Snabe va letta così: come il tentativo di dare all’Europa una voce industriale forte sull’AI, in una fase in cui la sovranità tecnologica non si misura più solo sulla capacità di scrivere norme, ma sulla possibilità di costruire sistemi, infrastrutture e capacità produttive all’altezza della sfida globale.

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