India, un leopardo irrompe in un negozio di liquori e aggredisce il cassiere

(Adnkronos) – Nel distretto di Tonk, nel Rajasthan (India), un leopardo è entrato all’improvviso in un negozio di alcolici ferendo tre persone, tra cui l’addetto alle vendite Sanjay Gurjar, aggredito mentre si trovava alla cassa. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza del negozio. Secondo fonti locali l’animale è stato sedato dagli addetti del dipartimento forestale e infine rilasciato.
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