Incontro Usa-Cina il 27 marzo, Prosegue la saga QuadrigaCX, Bitcoin Falsi

Abbiamo un lieve rialzo questa mattina per i mercati azionari globali. Uno scenario generale pienamente scontato dai prezzi: la differenza sarà nei dettagli che però al momento non sono noti.

Indiscrezioni di stampa vedono USA e Cina pronti a incontrarsi il 27 marzo in Florida per la definizione di un accordo formale in materia di scambi commerciali. La Cina offre una diminuzione delle tariffe sui beni USA e un aumento degli acquisti di beni statunitensi, mentre gli Stati Uniti sono pronti ad eliminare dazi su circa 200 miliardi di dollari di beni cinesi importati annualmente.

I prezzi delle crypto sono stabili questa mattina: Bitcoin a $3.776, Ethereum guadagna lo 0,36% e Bitcoin Cash quasi l’1%. Binance Coin invece registra una forte crescita* con un più 13,73%.

Prosegue la saga QuadrigaCX (exchange il cui fondatore Gerald Cotten è morto lo scorso febbraio): EY, revisore della società, non è stata in grado di rintracciare i cryptoassets mancanti, parliamo di 100milioni di dollari.

Interessante e divertente la *classifica delle migliori 100 banche stilata da Forbes divisa per Paese. In Italia per esempio è la tedesca N26 in testa, mentre *Unicredit e Intesa Sanpaolo* le troviamo dopo il 15esimo posto. La classifica si basa sulla soddisfazione generale, credibilità, costi, servizi digitali e consigli finanziari.

Ieri ANSA diffonde una notizia con un’imprecisione, parlando di Bitcoin falsi. Sul proprio blog Marco Cavaccioli spiega come non sia possibile generare bitcoin falsi.