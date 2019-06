Con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. Per una formazione al personale è stato organizzato il convegno “Incontro sugli Isa”, che si svolgerà a Roma il prossimo 20 giugno, dalle 9.30, presso la Sala Mauro Di Cocco della sede dell’Agenzia delle Entrate in via Cristoforo Colombo, 426 c/d. All’evento parteciperanno il Direttore Antonino Maggiore, i vertici dell’Agenzia, di Sogei eSose, oltre ai rappresentanti del mondo professionale e associativo.

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming per coinvolgere tutte le sedi regionali, presso le quali sono invitati a partecipare i componenti degli ordini professionali e delle associazioni interessate sul territorio.

Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali.

Programma del convegno