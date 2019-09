Il CDTI di Roma in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni – DIET dell’Università “La Sapienza” ha organizzato il 19 Settembre presso la Sala del Chiostro della Facoltà di Ingegneria, Università La Sapienza, l’evento ‘Incontro con il Comitato CIO del CDTI di Roma‘.



I grandi cambiamenti tecnologici in corso stanno contribuendo a modificare non solo lo sviluppo economico delle Imprese e il loro rapporto con i Clienti, ma anche la struttura delle relazioni tra Cittadini, Amministrazioni e Istituzioni.

Tutto ciò, rendendo ancor più centrale il ruolo dei Sistemi Informativi, affida ai CIO, che li dirigono, un compito decisamente cruciale. Per conoscere direttamente dalla viva voce dei protagonisti quali siano le principali linee di indirizzo e di investimento, il CDTI ha organizzato questo incontro, coinvolgendo i membri del Comitato dei CIO costituitosi un anno fa in seno al Club. La riunione si è tenuta nella Sala del Chiostro della Facoltà di Ingegneria della Sapienza di Roma, non solo per godere del fascino di un luogo di assoluto rilievo architetturale, ma anche per sottolineare la condivisione di questo intento programmatico con una delle più prestigiose Scuole di Ingegneria italiane, certamente all’avanguardia in molte aree della ricerca e dello sviluppo del mondo ICT.



L’Incontro è stato il primo di una serie di iniziative che il Club si propone di realizzare per creare uno spazio dedicato alla riflessione sui temi della trasformazione digitale tra tutti i protagonisti delle Associazioni, delle Aziende, delle Istituzioni, della Politica, delle Pubbliche Amministrazioni e dell’Università.

Agenda

I saluti e l’introduzione sono stati a cura di Gianni Orlandi – Consigliere per le Politiche Universitarie della Sapienza, e Massimo Di Virgilio – Presidente del CDTI di Roma

Hanno partecipato Francesco Setale (CIO Blue Panorama), Vincenzo De Lisi (CIO Sirti), Giampiero Astuti (CIO Astaldi), Emanuele Schirru, (CIO Sose) Massimo Romagnoli, (ex CIO BNL) Luigi Gangitano (CIO Luiss), Fabrizio Speranza (CIO Sogin), Michele De Luca (CIO Avio), Vincenzo Pensa (CIO Aci), Francesco Amendola (CIO Atac), Massimo Fedeli (CIO Istat), Raffaele Gareri (CIO Roma Capitale), Maurizio Stumbo (CIO LazioCrea).