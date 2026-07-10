Incendio devastante in Andalusia, i vigili del fuoco cercano di domare le fiamme

(Adnkronos) – Un maxi incendio boschivo, causato probabilmente dalla caduta di un cavo elettrico, ha colpito la regione dell’Andalusia nel sud della Spagna, causando almeno 11 morti e 19 dispersi. L’incendio ha già bruciato circa 3150 ettari di terreno forestale e agricolo e ha costretto alla chiusura di strade e all’evacuazione di circa 1.400 persone. Nei video pubblicati sui social dalla Protezione civile spagnola e dai vigili del fuoco le operazioni degli oltre 400 pompieri e soldati intervenuti per cercare di contenere le fiamme.

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