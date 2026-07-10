»
»
Incendio devastante in Andalusia, i vigili del fuoco cercano di domare le fiamme

Incendio devastante in Andalusia, i vigili del fuoco cercano di domare le fiamme

di |
Incendio devastante in Andalusia, i vigili del fuoco cercano di domare le fiamme Adnkronos

(Adnkronos) – Un maxi incendio boschivo, causato probabilmente dalla caduta di un cavo elettrico, ha colpito la regione dell’Andalusia nel sud della Spagna, causando almeno 11 morti e 19 dispersi. L’incendio ha già bruciato circa 3150 ettari di terreno forestale e agricolo e ha costretto alla chiusura di strade e all’evacuazione di circa 1.400 persone. Nei video pubblicati sui social dalla Protezione civile spagnola e dai vigili del fuoco le operazioni degli oltre 400 pompieri e soldati intervenuti per cercare di contenere le fiamme. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche