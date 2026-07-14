Incendio a Bruxelles, diversi morti e dispersi. L’intervento dei vigili del fuoco

(Adnkronos) – Durante la mattinata un incendio è scoppiato all’interno della Oxy Tower, nel centro di Bruxelles. Sul posto i vigili del fuoco. Secondo l’Auditorat du travail della capitale belga, citato da Le Soir, ci sarebbero “diversi morti”. Il numero esatto delle vittime, trovate all’interno di un ascensore, non è stato ancora accertato. Altre sei persone risultano disperse ma le ricerche non sono ancora terminate. Diffuse sui social le immagini dell’intervento dei Pompiers Brandweer Brussels.

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