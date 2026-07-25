Incendi devastano Francia e Spagna, oltre 200mila evacuati

(Adnkronos) – Decine di migliaia di evacuati in Francia e Spagna per i roghi. “Gli incendi che stanno devastando il nostro Paese hanno raggiunto un livello senza precedenti”, ha scritto su X il primo ministro francese Sebastian Lecornu spiegando di aver deciso di dispiegare oltre mille militari per supportare i vigili del fuoco nella gestione dell’emergenza. “Più di 141mila persone sono già state evacuate in Gironda e nelle Landes per garantirne la sicurezza”, ha riferito Lecornu.

Le autorità francesi hanno ordinato l’evacuazione dei centri abitati nei pressi della città di Bordeaux, nel sud-ovest del Paese, “a titolo precauzionale”, poiché gli incendi boschivi si stavano avvicinando alla zona. Il sito web di informazioni sul traffico Bison Fute ha esortato gli automobilisti a evitare le strade del dipartimento della Gironda, dove si trova Bordeaux, per lasciare libero il passaggio ai servizi di emergenza.

In Spagna è salito a 63mila il numero delle persone che sono state evacuate a causa degli incendi che sono scoppiati nelle comunità di Madrid e Avila. Lo ha reso noto il ministero degli Interni spagnolo aggiungendo che cinquemila persone sono state evacuate da un campeggio situato a El Escorial.

La situazione nella regione di Madrid resta “complessa”, “la priorità è salvare vite”, ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che questa mattina si è recato nella zona devastata dalle fiamme, che hanno già bruciato 25mila ettari. “Non sappiamo come si evolverà il vento, nonostante il calo delle temperature”, ha affermato Sanchez, ribadendo il suo appello per un “patto nazionale contro l’emergenza climatica”. Il cambiamento climatico sta causando incendi boschivi sempre più gravi e intensi, che addirittura “superano le previsioni scientifiche”.

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