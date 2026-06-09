Secondo un'indagine della Cambridge University, un terzo del tempo che si trascorre sullo smarpthone è costituito da una navigazione senza meta e inconsapevole.

Gli adulti nel Regno Unito passano in media 4 ore sullo smartphone e il 36% del tempo è costituito dal cosiddetto “scrolling” involontario del display. Una sorta di navigazione inconsapevole, per cui si passa il tempo a scrollare senza meta e senza fine.

Lo scrive la BBC citando un’indagine condotta dalla Cambridge University per conto di Virgin Media O2.

Un terzo del tempo sullo smartphone è scrolling compulsivo

In poche parole, un terzo del tempo che si passa sullo smartphone a smanettare avviene senza uno scopo definito. E’ un semplice gesto, uno scrolling con il pollice dello schermo. Un passaggio compulsivo da una app all’altra, da un video all’altro, da una news all’altra.

Ignorata la natura immersiva della tecnologia

La gente sembra ignorare un aspetto fondamentale la natura totalmente immersiva della tecnologia, emerge dall’indagine condotta su un campione di 6mila persone.

Le persone sanno anche che esistono degli strumenti per controllare e limitare il tempo che trascorrono connessi sulle app, ma non sono stimolati a usarli.

La gente non riesce a gestire in modo efficace il tempo online

Nonostante la crescente consapevolezza degli svantaggi dell’uso abituale ed eccessivo dei dispositivi, le persone faticano a gestire efficacemente il tempo che trascorrono online. E’ questo l’aspetto più preoccupante dell’indagine condotta dall’Università di Cambridge.

Gli intervistati hanno riferito che il loro utilizzo dello smartphone era per lo più intenzionale, fatto di azioni come inviare messaggi, usare le mappe o controllare le previsioni del tempo. Per lo più senza motivo. Una navigazione senza meta né scopo. Uno scrolling senza meta o sfogliando le app.

L’indagine ha suggerito che coloro che passano più tempo al telefono senza una ragione precisa erano anche più propensi a segnalare esperienze negative, tra cui sentirsi peggio dopo o imbattersi in contenuti dannosi o sgradevoli.

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