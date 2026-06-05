L’Intelligenza artificiale è stata utilizzata dai ricercatori dell'Università di Cambridge per sviluppare un tipo completamente nuovo di vaccino che potrebbe addirittura prevenire epidemie e virus su ampia scala, come ad esempio il Covid e l’attuale ondata di ebola.

L’Intelligenza artificiale è stata utilizzata per sviluppare un tipo completamente nuovo di vaccino che potrebbe addirittura prevenire epidemie e virus su ampia scala, come ad esempio il Covid e l’attuale ondata di ebola. Lo scrive il sito della BBC, raccontando del lavoro di un team dell’Università di Cambridge, che ha testato il vaccino su un gruppo di persone con risultati positivi.

Vaccino ad ampio spettro

Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid e i virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.

La ricerca è ancora nelle fasi iniziali, ma il team sta già sviluppando vaccini separati per contrastare l’influenza e l’Ebola.

I vaccini insegnano al nostro corpo a riconoscere un’infezione per aumentare le nostre possibilità di combatterla.

AI efficace a prevedere le mutazioni del virus

“Ciò che è davvero interessante è che la tecnologia è molto più efficace nella progettazione di vaccini per potenziali pandemie, soprattutto quando i virus mutano”.

Il team di Cambridge sta già conducendo ricerche su animali per sviluppare vaccini universali contro l’influenza stagionale, che non necessiterebbero di essere adattati ogni anno, e un vaccino contro l’influenza aviaria H5N1, nel caso in cui il virus che sta attualmente devastando le popolazioni di uccelli si trasformasse in una pandemia umana.

Allo studio anche un antidoto contro l’Ebola

Stanno anche studiando un vaccino contro le febbri emorragiche virali, tra cui il virus Ebola. L’attuale epidemia nella Repubblica Democratica del Congo è causata da un ceppo per il quale non esiste ancora un vaccino.

Si tratta di creare vaccini che ci proteggano non solo dai virus di oggi, ma anche da ciò che potrebbe causare la prossima epidemia o malattia. “Si tratta di un cambiamento fondamentale nel modo in cui ci prepariamo alle pandemie”. Le sperimentazioni, condotte su 39 persone, erano state progettate per valutare la sicurezza di tali vaccini. Un secondo studio, che coinvolgerà circa 200 persone, fornirà una comprensione più approfondita dell’efficacia del vaccino nell’addestrare il sistema immunitario.

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