In streaming la 17esima edizione del Forum Europeo Digitale 2020

L’edizione numero 17 del Forum Europeo Digitale 2020 sarà in digitale, attraverso la piattaforma CONNECT, il sito del FED 2020, i Media Partners e le piattaforme video delle reti sociali.

La decisione è stata responsabilmente assunta al fine di tutelare la salute di tutti coloro che hanno mostrato grande interesse nel partecipare all’evento ed in considerazione delle realistiche condizioni ambientali, durante i giorni 19 e 20 Novembre in Italia. Si aggiunge il quadro complessivo dei paesi di provenienza di speakers, delegati e partecipanti, che obbligano alla massima sicurezza, in una fase delicata e critica per gli spostamenti.

“Ci preme assicurare che il FED 2020 si celebrerà con un impegno maggiore – dichiara Andrea M. Michelozzi, Presidente di Comunicare Digitale -, proprio per rispondere al momento che stiamo tutti vivendo e per creare opportunità di networking, conoscenza e confronto perché è nel DNA dell’evento offrire novità rilevanti all’industria dei media, del digitale, delle telco, con la partecipazione dei principali stakeholder. Abbiamo impegnato gli ultimi mesi per garantire una edizione di qualità e di grande interesse, promessa che intendiamo mantenere.”