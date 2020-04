Via libera alla number portability in Spagna a patto che non sia necessaria la visita a domicilio di un tecnico di rete. Stop agli aumenti per il periodo di quarantena.

Il dibattito su portabilità e cambio operatore fa discutere anche in Spagna, dove il governo ha fissato nuove regole per affrontare il periodo di quarantena forzata. Gli operatori spagnoli Movistar, Orange, Vodafone, Masmovil e tutti gli Olo non potranno aumentare i prezzi ai loro clienti esistenti per tutto il periodo di tempo della quarantena forzata dovuta all’emergenza sanitaria in atto.

Tariffe congelate

Il governo spagnolo ha congelato le tariffe di telefonia e di internet sottoscritte ad oggi.

In precedenza, il governo di Madrid aveva anche deciso di sospendere la portabilità del numero, una decisione su cui però è tornato in un secondo momento con una parziale apertura.

Portabilità parziale

In concreto, Madrid ha deciso di concedere la portabilità del numero e il cambio di operatore a patto che per concludere l’operazione non sia necessaria la presenza di un tecnico di rete a domicilio del cliente.

Dibattito in Italia

Un compromesso che potrebbe interessare anche in Italia, visto il dibattito in corso sull’ipotesi d blocco della number portability che ha suscitato un acceso dibattito politico le proteste di alcuni operatori. In particolare Fastweb, Iliad e Open Fiber sono gli operatori che maggiormente guadagnano dalla migrazione della clientela e sono contrari agli emendamenti presentati da Lega e M5S per bloccare la number portability durante l’emergenza virus, ovvero almeno fino al 31 luglio.