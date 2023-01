In Italia restiamo al lavoro 1.558,7 ore l’anno

Si tratta di 156 ore in meno rispetto all’anno precedente quando gli italiani hanno trascorso al lavoro, in media, ben 1.714,7 ore. E negli altri paesi quanto tempo si lavora?

Non è vero che siamo degli “scansafatiche”, anzi lavoriamo più degli altri. Certo, non siamo ai livelli del Messico, dove si passano a lavoro 2.124 ore ma siamo ben oltre (circa 46 ore in più) rispetto alla media europea, pari a 1.513 ore. Infatti, come vedremo dopo, le ore di lavoro in Italia sono di più rispetto ad altri paesi europei.

Quanto tempo si passa al lavoro in Italia

Dove si lavora di più nel mondo

Come si vede nel grafico sopra, è il Messico il Paese dove si lavora di più: addirittura 2.124 ore in un anno. A seguire c’è il Costa Rica con 1.913 ore, la Corea con 1.908 ore, le stesse che si lavorano in Russia. Poi Croazia con 1.834 ore, Malta con 1.827, l’Irlanda con 1.746 e la Grecia con 1.728. Risultato? Con le sue 1.558,7 ore l’Italia è più laboriosa di Paesi europei come la Norvegia (1.400 ore di lavoro) o la Danimarca (1.346). E invece dove si lavora di meno? Impossibile indovinarlo, perché si tratta della Germania: i tedeschi trascorrono al lavoro appena 1.331, 7 ore in un anno, meno, molto meno, di noi. Effetto, probabilmente, dei mini-jobs tedeschi: contratti che permettono di essere assunti regolarmente anche per pochissime ore di lavoro al giorno o per periodi limitatissimi di tempo. D’altra parte è una media…

Come vengono calcolate le ore di lavoro in Italia

Ma come viene calcolata la media annuale delle ore di lavoro in Italia? Si tiene conto del numero totale di ore effettivamente lavorate in un anno e lo si divide per il numero medio di persone occupate per anno. Nel conteggio delle ore effettivamente lavorate sono inclusi anche gli straordinari (pagati o non pagati) mentre non si tiene conto delle festività, dei congedi annuali retribuiti, della malattia e degli scioperi. Il monte ore di lavoro riguarda sia i dipendenti che i lavoratori autonomi.

Nel Nord Italia si lavora di più

In media un italiano trascorre al lavoro 36 ore ogni settimana, ma gli uomini lavorano anche fino a 38 ore rispetto alle 32 ore di lavoro delle donne. E le differenze sulle ore lavorate non sono solo a livello di genere dei lavoratori, ma anche geografico. Al nord infatti si lavora di più (36 ore) rispetto al Centro (35 ore) e al Sud (35 ore).

Il tasso di occupazione in Italia è al di sotto della media

In Italia hanno un lavoro retribuito il 59,2% delle persone di età compresa fra i 15 e i 64 anni, una percentuale inferiore rispetto al tasso medio di occupazione Ocse, pari al 66%. In particolare sono perlopiù gli uomini ad avere un impiego retribuito (67%) rispetto al 49% delle donne. E quanti hanno un orario di lavoro retribuito full time? Il 4% dei lavoratori dipendenti, anche in questo caso una percentuale inferiore rispetto al 10% della media Ocse.

Migliorare le proprie skills per trovare lavoro in Italia

Fattori determinanti per trovare un lavoro in Italia sono: avere un buon livello di istruzione e valide skills. E analizzando la percentuale di persone istruite nel nostro Paese abbiamo scoperto che solo il 63% degli adulti tra i 25 e i 64 anni ha completato il ciclo di istruzione secondaria superiore, una percentuale inferiore rispetto al 79% della media Ocse. E anche in questo caso c’è una bella differenza di formazione tra gli uomini e le donne. Ovvero, il 65% delle donne ha completato con successo gli studi secondari superiori rispetto al 61% degli uomini.

I settori dove si cerca più personale

Le professionalità più ricercate sono quelle impiegate nei settori scientifici e informatici. Nel nostro Paese infatti mancano matematici, informatici, fisici e chimici, tanto che il tasso di difficoltà a reperirli è del 65,2%. Ma anche saldatori, montatori e fonditori (59,4%), fabbri ferrai e costruttori utensili (55,4%), tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (56,5%), operai e artigiani, direttori e dirigenti aziendali (54,5%), tecnici informatici e delle telecomunicazioni (50,3%), operatori di macchine per le lavorazioni metalliche (52,3%) e ingegneri (52%).

Le ore di lavoro in base al contratto

Il numero di ore lavorative al giorno può variare in base al contratto di lavoro e alla legislazione del paese in cui ci si trova. In molti paesi, la durata normale della giornata lavorativa è di 8 ore al giorno, per un totale di 40 ore alla settimana. Tuttavia, in alcuni paesi e in alcuni settori, la giornata lavorativa può essere più lunga, ad esempio, in alcuni paesi europei la giornata lavorativa è di 9 ore al giorno e in alcuni stati degli Usa è di 10 ore al giorno. Inoltre, ci sono anche lavori che prevedono turni di lavoro notturno, turni di lavoro su più turni, e lavori che richiedono una disponibilità 24/7, in questi casi le ore lavorative possono essere molto diverse dalle 8 ore standard.

Chi lavora più di 8 ore al giorno

Ci sono diversi tipi di lavoratori che possono lavorare più di 8 ore al giorno. Ad esempio:

Lavoratori del settore industriale e del settore edile che possono lavorare su turni di lavoro notturni, su più turni, o a ciclo continuo, possono lavorare più di 8 ore al giorno.

Lavoratori del settore sanitario e assistenziale, come gli infermieri e gli operatori sanitari, possono lavorare turni di lavoro su più turni o lavorare in servizi che richiedono una disponibilità 24/7.

Lavoratori del settore dei trasporti, come i conducenti di autobus, treni e aerei, possono lavorare turni di lavoro su più turni o lavorare lunghe ore per coprire itinerari di lunga percorrenza.

Lavoratori del settore della sicurezza, come i poliziotti e i vigili del fuoco, possono lavorare turni di lavoro su più turni o in situazioni di emergenza.

Lavoratori del settore agricolo, come gli operai agricoli, possono lavorare lunghe ore in stagioni di raccolta.

Lavoratori del settore commerciale, come i rappresentanti di vendita, possono lavorare lunghe ore per coprire una vasta area geografica o per soddisfare i propri obiettivi di vendita.

I dati si riferiscono al: 2020-2021

Fonte: Ocse, Istat