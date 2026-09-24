In Italia appena 8,5 badanti ogni 100 persone sole con più di 60 anni: i dati in un rapporto

(Adnkronos) – Secondo il rapporto Family (Net) Work realizzato dal Censis e promosso da Assindatcolf, in Italia ci sono appena 8,5 badanti ogni 100 persone sole con più di 60 anni. Nel 2025 i lavoratori con almeno un contributo versato all’Inps sono stati 804.464, in calo per il quarto anno consecutivo, con circa 173mila addetti in meno rispetto al 2021. Le badanti rappresentano ormai il 51,3% del totale, superando per il secondo anno consecutivo le colf.

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