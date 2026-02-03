In Francia social media vietati agli under 15: 5 cose da sapere

Il presidente francese Emmanuel Macron vuole che il divieto dei social per gli under 15 entri in vigore a partire dal primo settembre, in pratica prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

L’artefice della legge, la specialista legale di Renaissance Laure Miller, ha detto che sarà simile a quella in vigore in Australia, apripista mondiale di questo genere di provvedimento a tutela dei più giovani. Lo scrive il sito specializzato Politico.

La drastica decisione francese arriva dopo i ripetuti allarmi lanciati dagli specialisti sugli effetti nefasti che i social come Snapchat, TikTok, Instagram e X possono esercitare sui teenager che li usano.

Dopo che a dicembre l’Australia ha escluso i minori di 16 anni da una serie di piattaforme, la Francia è in prima linea in Europa con un disegno di legge che vieterebbe l’uso dei social media ai minori di 15 anni già da quest’anno.

Sostenuta dal presidente Macron e dal suo partito centrista Renaissance, la proposta di legge è già stata approvata dalla Camera bassa e attende ora di passare a quella alta per l’ok definitivo. Il voto è previsto per domattina.

Quando entrerà in vigore il divieto?

Sebbene la tempistica non sia ancora stata definita, il governo punta a settembre di quest’anno.

“Dal 1° settembre, i nostri bambini e adolescenti saranno finalmente protetti. Me ne occuperò io”, ha scritto Macron in un post su X.

Il disegno di legge deve ora essere votato dal Senato francese e la coalizione di governo di Macron punta a discuterne il 16 febbraio.

Se il Senato approva il disegno di legge, verrà costituita una commissione congiunta con rappresentanti delle camere alta e bassa del Parlamento per finalizzare il testo.

Quali piattaforme saranno vietate?

La decisione spetterà all’autorità francese per i media Arcom, poiché la legislazione stessa non specifica quali piattaforme saranno o meno coperte.

L’ideatrice del disegno di legge, la deputata di Renaissance Laure Miller, ha detto che sarà simile a quello australiano e che probabilmente i minori di 15 anni saranno banditi dall’uso di Snapchat, TikTok, Instagram e X.

L’Australia non consente più ai minori di 16 anni di creare account su Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X e YouTube.

L’elenco australiano non include Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam e Steam Chat, WhatsApp o YouTube Kids.

Miller ha anche descritto l’intenzione di elaborare una definizione che potrebbe includere il divieto in singole funzionalità sulle piattaforme di social media.

Potrebbero essere incluse anche le Storie e i Canali di WhatsApp, una funzionalità della popolare app di messaggistica, così come la chat online all'interno della piattaforma di gioco Roblox, ha affermato la deputata francese.

Chi lo applicherà?

Con la Francia destinata a essere il primo paese dell’Unione Europea a compiere questo passo, un punto cruciale mentre il disegno di legge passa in Parlamento è chi lo applicherà.

Le autorità hanno finalmente trovato una risposta: Bruxelles.

L’UE ha una normativa completa sui social media, il Digital Services Act, che sulla carta vieta ai paesi di imporre obblighi aggiuntivi alle grandi piattaforme. Dopo un tira e molla tra la Francia e la Commissione Europea, si è giunti a un accordo.

La Francia non può imporre ulteriori obblighi alle piattaforme, ma può stabilire un’età minima per l’accesso ai social media. Spetterà poi alla Commissione garantire il rispetto delle norme nazionali.

Questo è simile al funzionamento di altre parti del DSA, come i contenuti illegali. Cosa sia esattamente un contenuto illegale è determinato dalla legislazione nazionale e la Commissione deve quindi assicurarsi che le piattaforme valutino e riducano adeguatamente i rischi di diffusione. Non è stato ancora verificato come l’UE garantirà che nessun bambino in Francia acceda ai siti.

Le violazioni del DSA possono comportare multe fino al 6% del fatturato globale annuo delle piattaforme.

Quali sono le sfide tecniche?

Le aziende del settore sono in disaccordo su chi dovrebbe implementare i controlli di età che renderebbero possibile il divieto sui social media.

I fornitori di piattaforme, tra cui Meta, sostengono che gli Isp dovrebbero implementare controlli di età, mentre gli Isp e le app store come Apple affermano il contrario.

La Commissione non ha chiaramente assegnato la responsabilità a entrambe le parti del settore, ma la Francia ha interpretato le linee guida di Bruxelles come se l’onere ricadesse sui fornitori di servizi. Il disegno di legge francese attribuisce quindi la responsabilità a piattaforme come TikTok e Instagram.

Quale sarà la soluzione tecnica esatta per implementare il divieto spetta alle piattaforme, purché soddisfi i requisiti di accuratezza e privacy.

Alcuni enti pubblici hanno sviluppato soluzioni, come il “Jeprouvemonage” delle Poste francesi, che le piattaforme possono utilizzare. Sono disponibili anche tecnologie sviluppate privatamente.

“Nessuna soluzione verrà imposta alle piattaforme dallo Stato”, ha detto ai giornalisti l’ufficio del ministro per gli affari digitali.

Sta succedendo anche in altri paesi europei?

La Francia non è l’unico paese europeo che sta lavorando su tali restrizioni.

Il parlamento danese ha approvato restrizioni per i minori di 15 anni, sebbene i genitori possano consentire loro di accedere ai social media se hanno più di 13 anni. La Danimarca non ha approvato un disegno di legge formale. Il ministro austriaco per la Digitalizzazione ha detto che è in fase di sviluppo un divieto in stile australiano per i minori di 14 anni.

I disegni di legge sono in fase di esame nei parlamenti spagnolo e italiano, e anche il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis si è espresso a sostegno di piani simili. La Germania sta valutando le sue opzioni. Il governo olandese ha pubblicato delle linee guida per impedire ai minori di 15 anni di accedere ai social media come TikTok.

Molti di questi paesi, così come il Parlamento europeo, hanno dichiarato di voler intervenire a livello UE.

Sebbene la Commissione abbia detto che consentirà ai paesi dell'UE di stabilire la propria età minima per l'accesso ai social media, sta anche cercando di elaborare misure che si applicherebbero a tutto il blocco. La presidente Ursula von der Leyen ha personalmente seguito la questione e sta istituendo un gruppo di esperti per valutare se un divieto a livello dell'UE sia auspicabile e sostenibile.

