Polemiche in Francia intorno a “LaSuite”, che comprende anche “Visio” la versione francese di Teams destinato alle pubbliche amministrazioni. La Direzione Interministeriale del Digitale francese, la Dinum (Direction interministérielle du numérique) costretta a difendersi dalle rimostranze delle aziende dell’ecosistema digitale nostrano, (che si sentono escluse) e non chiude la porta i privati.

Ma andiamo con ordine.

Polemiche su “LaSuite” in Francia: DINUM si difende e lascia la porta aperta alle partnership private

Il governo francese ha annunciato l’implementazione del suo strumento di videoconferenza sviluppato internamente per tutti i dipendenti del settore pubblico. Presentata come una leva per la sovranità e il risparmio sui costi, l’iniziativa è stata fortemente criticata dagli operatori francesi del settore, che la accusano di indebolirli.

Casus belli in Francia

David Amiel, Ministro Delegato per la Funzione Pubblica e la Riforma dello Stato, ha annunciato il 27 gennaio 2026 che la soluzione di videoconferenza sviluppata internamente da DINUM (denominata “Visio”) sarebbe stata obbligatoria per tutti i dipartimenti governativi entro il 2027.

Sulla carta, l’intenzione sembra buona. Questa soluzione, parte della suite per uffici del governo, “LaSuite”, mira a eliminare l’uso di soluzioni non europee come Zoom, WebEx, GoTo Meeting e Teams. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni tra i dipendenti del settore pubblico, riducendo al contempo la dipendenza strategica dai fornitori di software americani.

Si prevedono risparmi per milioni di euro in Francia

Tecnicamente, LaSuite si basa su tecnologie open source. È ospitato sull’infrastruttura sovrana di Outscale, SecNumCloud. Utilizza l’intelligenza artificiale francese (Pyannote) per la trascrizione (trascrizioni letterali delle riunioni) e sfrutterà la tecnologia sviluppata dal laboratorio di ricerca francese Kyutai per la sottotitolazione in tempo reale.

A quanto pare, “Visio” ha già 40mila utenti. Istituzioni pubbliche come il CNRS (Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica), il Fondo Nazionale di Assicurazione Malattia francese (Assurance Maladie), la Direzione Generale delle Finanze Pubbliche (DGFiP) e il Ministero delle Forze Armate stanno pianificando un’implementazione su larga scala entro l’inizio del 2026.

Il CNRS, ad esempio, prevede di sostituire le licenze Zoom per 34mila dipendenti e 120mila ricercatori. La migrazione ha anche una spiegazione finanziaria. L’abbandono delle licenze a pagamento rappresenterebbe un risparmio di un milione di euro all’anno per ogni 100mila utenti.

Una strategia di indipendenza da tutti i fornitori in Francia

Tutto potrebbe andare per il meglio nel migliore dei mondi sovrani possibili. Tranne che i fornitori di software francesi che si sono lanciati nell’avventura delle suite collaborative – a volte con il supporto del governo – la vedono come una pugnalata alla schiena.

L’ecosistema chiede da tempo alle autorità pubbliche di passare da un approccio basato sui sussidi a uno basato sugli acquisti. Tuttavia, con questa decisione di sviluppare autonomamente il software, il governo non ha effettuato alcun acquisto. E ciò cannibalizzerebbe anche un mercato. La ciliegina sulla torta digitale è che trasmetterebbe il messaggio che le soluzioni del settore privato sono inadeguate o non abbastanza buone.

Una manna dal cielo per Microsoft e Google, che senza dubbio approfitteranno di questa argomentazione, lamentano gli editori.

Regolamento di conti all’Open Source Corral

Va detto che il loro rapporto con il DINUM (Direzione Interministeriale del Digitale) è tutt’altro che idilliaco. Durante l’Open Source Experience del 10 dicembre alla Cité des Sciences (Città della Scienza), il promotore di questa “Suite” e consulente del DINUM, Pierre Pezziardi, ha inviato segnali contrastanti a uno dei loro rappresentanti. “Vogliamo che i campioni [francesi] sviluppino questi pacchetti [per ufficio] e siano in grado di vincere le gare d’appalto dei membri del Cigref o del settore pubblico contro il GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)”, ha detto Pierre Pezziardi. Prima di lamentarsi che “la situazione del mercato non ci permette di eliminare la nostra dipendenza da Microsoft”. “Il ruolo dello Stato è quello di stabilire le politiche. […] Il Ministero dell’Istruzione ha scelto Microsoft: perché?” Michel Paulin, Presidente del Comitato Strategico per il Settore Software Affidabile e Soluzioni Digitali

La risposta del nuovo presidente del Comitato Strategico per il Settore Software e Soluzioni Digitali Affidabili, Michel Paulin (ex presidente di OVH), è stata immediata. “Ci sono editori di software locali, diamogli fiducia”. Prima di aggiungere, visibilmente irritato, davanti a Pierre Pezziardi: “Ognuno ha il suo posto”.

Il portavoce del settore digitale francese non ha usato mezzi termini. Come se le critiche di Pierre Pezziardi fossero la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Questa suite, “sovvenzionata dalle nostre tasse […] non fa altro che creare un editore, a condizioni di concorrenza discutibili”, ha dichiarato pubblicamente al suo interlocutore. “Inoltre, si sta diffondendo a macchia d’olio. La DINUM (Direzione Interministeriale per gli Affari Digitali) sta creando la sua suite, ma vediamo anche le autorità regionali, il GIP (Gruppo di Interesse Pubblico) e l’ANCT (Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale) creare [suite collaborative]”.

“Il ruolo dello Stato è stabilire linee guida”. “Inoltre, sarebbe positivo che la DINUM (Direzione Interministeriale Digitale) fosse rispettata e svolgesse il suo ruolo”, ha osservato con decisione Michel Paulin. “Il Ministero dell’Istruzione ha scelto Microsoft: perché?“, ha chiesto, riferendosi a un accordo quadro quadriennale per il rinnovo delle licenze di Office. Un accordo, tuttavia, senza alcun impegno di acquisto.

Atmosfera tesa.

Uno Stato accusato di lavorare contro le proprie aziende

Un mese dopo, il clima non è migliorato. All’annuncio ufficiale di “Visio” – un sistema di videoconferenza end-to-end crittografato, sovrano e SecNumCloud – Renaud Ghia (presidente della società di software francese Tixeo) ha lamentato una “falsa buona idea”.

“Cercando di produrre tutto da solo, lo Stato sta indebolendo l’ecosistema che afferma di supportare”. Alain Garnier, co-fondatore di Jamespot

“Un’azienda tecnologica ha bisogno dell’approvazione dello Stato per espandersi a livello internazionale”. “Negandole l’accesso al suo mercato interno, lo Stato sta ostacolando i suoi campioni internazionali”, ha denunciato.

Tixeo è direttamente colpita da Visio. Ma non è l’unica a criticare questa decisione. “La DINUM (Direzione Interministeriale per gli Affari Digitali) ha fatto una scelta discutibile: quella di competere con gli editori di software francesi”, concorda Alain Garnier, co-fondatore di Jamespot, specialista in soluzioni collaborative interne. “Cercando di produrre tutto da solo, lo Stato sta indebolendo l’ecosistema che afferma di sostenere”, insiste, facendo eco a Michal Paulin.

Lo Stato sovvenziona, ma non acquista. Per Renaud Ghia e Alain Garnier, questa sarebbe anche un’assurdità di bilancio.

“Lo Stato paga due volte. Sovvenziona la ricerca e sviluppo degli editori di software privati ​​con France 2030 o il Credito d’Imposta per la Ricerca. Poi finanzia un team interno per sviluppare una soluzione concorrente”. “È uno spreco di risorse”, si lamenta Renaud Ghia.

“Almeno le cose stanno diventando più chiare”, cerca di trovare un risvolto positivo Alain Garnier. “Ma questo conferma una logica industriale errata”. Per lui, il governo sta investendo in perdita per ricreare soluzioni che, contrariamente a quanto afferma Pierre Pezziardi, sono “più avanzate e più sicure“. “È inefficace oggi e sarà più costoso domani”, conclude il dirigente di Jamespot nella sua intervista a LeMagIT.

Il delicato dibattito tra open source e sovranità

“Open source non significa ‘indipendenza totale’. Mantenere, proteggere e sviluppare una suite è un’attività complessa che richiede una costante attività di ricerca e sviluppo”. Renaud Ghia, Presidente di Tixeo

Un altro punto di contesa è il legame evidenziato dalla DINUM (Direzione Interministeriale del Digitale Francese) tra open source e sovranità. “Open source non significa ‘indipendenza totale'”, sostiene Renaud Ghia. “Se lo Stato non controlla la roadmap del codice, se i componenti tecnologici si evolvono senza una supervisione sovrana, rimane dipendente da scelte tecniche che non ha avviato”.

Questa domanda è ancora più pertinente se si considera che uno dei principali componenti open source di Visio è frutto del lavoro di una startup americana (LiveKit), non di una fondazione. Ciò aumenta il rischio di diventare dipendenti dalla buona volontà di questa azienda per aggiornamenti e patch dello strumento “sovrano”.

Tuttavia, secondo il presidente di Tixeo (un’azienda di software proprietario), “mantenere, proteggere e sviluppare una suite è un’attività complessa che richiede una costante attività di ricerca e sviluppo”. Sostiene che questo è qualcosa che uno Stato, che “non ha intenzione di diventare un gigante dei servizi IT”, non può garantire.

La cautela di Numeum

Tuttavia, è difficile valutare l’entità della reazione negativa degli editori di software. Un ente rappresentativo del settore, come Numeum, contattato da LeMagIT, ha rifiutato di commentare. Pur “non escludendo di esprimersi nei prossimi mesi”, ha indicato un portavoce.

Un altro organismo, FranceGovTech, d’altra parte, ha chiaramente preso posizione a novembre a favore di “ognuno al suo posto“, denunciando un “abisso insostenibile [legato] ai numerosi sviluppi ‘interni’ costosi e inefficaci da parte dello Stato, con il pretesto della sovranità digitale”. Lo Stato dovrebbe quindi concentrarsi sulla definizione di standard di sicurezza e sul supporto agli attori francesi.

