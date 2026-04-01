Il Senato francese, la camera alta del Parlamento, ha approvato martedì il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni, una misura promossa da Emmanuel Macron.

Il Senato francese, la camera alta del Parlamento, ha approvato martedì il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 15 anni, una misura promossa da Emmanuel Macron, ma con alcune condizioni che rivelano divergenze legali con il governo.

La Francia seguirà l’esempio di Australia e Indonesia e negherà ai bambini l’accesso a Instagram, TikTok e Snapchat?

Il loro rigoroso divieto, in vigore dall’inizio dell’anno scolastico, è stato indicato come una delle priorità per la fine del mandato del Presidente, che si è personalmente impegnato sulla questione.

Tuttavia, dal Giappone, dove si trova attualmente in viaggio, Emmanuel Macron ha raccolto alcune perplessità espresse all’interno della camera alta, un passaggio necessario nell’iter parlamentare legislativo, la cui proposta è stata approvata a fine gennaio dall’Assemblea Nazionale.

La camera alta, che tende a destra, non mette in discussione l’obiettivo generale del testo, ovvero il divieto dei social network per i minori di 15 anni, una decisione che renderebbe la Francia uno dei primi Paesi a legiferare in modo così restrittivo in materia, dopo l’Australia a dicembre e l’Indonesia nei giorni scorsi.

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