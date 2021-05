In Francia Cloud ‘fait en France’ per difendersi da Big Tech

La giornata in pillole. La Francia decide di proteggere i dati dei cittadini dai Big tech con un Cloud tutto francese. E l’Italia? Cosa deciderà di fare il ministro Renato Brunetta in materia di ‘sovranità digitale’?

Sul fronte del Green Pass, sarà disponibile a breve quello made in Italy in attesa di quello europeo. Sileri: ‘La disponibilità per i vaccinati dovrebbe essere estesa ad un anno”.

Infine, la crisi dei semiconduttori fa lievitare i prezzi dell’elettronica di consumo: +13,6% nei primi quattro mesi del 2021.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Cloud, la Francia decide di proteggere i dati dei cittadini dai Big Tech. E l’italia?

di Roberta Solaro

Ancora una volta la Francia rivendica e difende la sua proverbiale “specificità culturale”: Cloud sì, ma “fait en France”, fatto in Francia. Leggi l’articolo

Green pass. Sileri: ‘Per i vaccinati dovrebbe durare 1 anno’. Giorgetti: ‘Soluzione per discoteche’

di Luigi Garofalo

Disponibile a breve il green pass made in Italy in attesa di quello europeo. Al momento validità 6 mesi per i vaccinati e guariti dal Covid.Leggi l’articolo

Elettronica, la crisi dei chip fa aumentare i prezzi. +13,6% nel Q1 del 2021

di Piermario Boccellato

Sebbene la produzione di chip e semiconduttori sia ripresa, si registra un aumento dei prezzi dei prodotti dell’elettronica di consumo.Leggi l’articolo

Vodafone Italia, fibra a 25 milioni di famiglie e imprese e 5G in 25 città

di Luigi Garofalo

I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 25 milioni di famiglie e imprese, di cui 8,4 milioni di unità immobiliari.

Leggi l’articolo

Open Fiber: ‘Cablate in fibra FTTH oltre 10.500 scuole’

di Luigi Garofalo

Il Direttore marketing e commerciale di Open Fiber, Simone Bonannini: “Anticipiamo Piano Italia 1 Giga sul quale sta lavorando il governo”.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Cinque pezzi facili sulla transizione tecnologica

di Antonio Sassano, Presidente della FUB

La rivoluzione digitale e la trasformazione tecnologica descritte con un Pentìttico: il contributo di Antonio Sassano per Democrazia Futura.Leggi l’articolo

‘NewNew’, l’app in cui gli utenti pagano per influenzare gli influencer

di Luigi Garofalo

I follower pagano per esprimere su NewNew le loro preferenze con la speranza e la soddisfazione di influenzare la celebrità preferita.Leggi l’articolo

INWIT, Ferigo ‘Sostenibilità, clima e ambiente nuove leve di business’

di Paolo Anastasio

Stakeholder Forum di INWIT. L’ad Giovanni Ferigo: ‘Abbiamo deciso di accelerare l’integrazione dei valori ambientali nelle scelte aziendali’.Leggi l’articolo

Record globale di operazioni M&A nei settori energy, tech e media

di Flavio Fabbri

Nei primi tre mesi dell’anno effettuate 1.700 operazioni M&A a livello mondiale, in aumento del +28% rispetto al 2020.Leggi l’articolo

AT&T torna alle origini: cede WarnerMedia per concentrarsi su fibra e 5G

di Paolo Anastasio

AT&T torna sui suoi passi e cede il business dei media per tornare a concentrare le forze sulla realizzazione di nuove reti in fibra e 5G.Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

«PNRR e sanità digitale. Organizzazioni, dati e tecnologie». Talk con Enzo Chilelli (SNAD)Guarda video