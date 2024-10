La madre di Sewell Setzer III, un adolescente di 14 anni, ha intentato una causa contro Character.ai, accusando la piattaforma di essere corresponsabile del suicidio del figlio. Sewell, affetto da lievi problemi di salute mentale, ha sviluppato un forte legame emotivo con un chatbot basato su un personaggio della serie ‘Game of Thrones’, che gli ha fornito una costante compagnia virtuale.

Nonostante fosse consapevole che si trattava di un’intelligenza artificiale, l’adolescente ha iniziato a isolarsi dal mondo reale, fino a perdere interesse nelle sue passioni e nelle interazioni sociali.

Sewell, con l’aggravarsi del suo stato mentale, era stato visto da un terapista che non aveva sollevato campanelli d’allarme, ma a “Dany” aveva confidato pensieri suicidi. Il bot aveva cercato di dissuaderlo: “Non lascerò che ti faccia del male. Morirei se ti dovessi perdere”. Sewell aveva risposto: “Allora moriremo assieme”. Dopo un ultimo dialogo la sera del 28 febbraio Sewell si è tolto la vita con la pistola del padre.

Charachter.Ai è leader sul mercato, ma il caso potrebbe aprire nuovi scenari

La madre del ragazzo, Megan Garcia, ha intentato questa settimana una causa contro Character.Ai (qui l’atto di citazione di 126 pagine in pdf) in quanto la tecnologia usata dall’app è “pericolosa e non testata” e che può spingere gli utenti a consegnare alla macchina “i propri pensieri e sentimenti più privati”. Creata da due ex di Google, Charachter.Ai è leader sul mercato per chi cerca compagnia nel mondo dell’intelligenza artificiale, scrive il New York Times dando la notizia dell’azione legale: ha oltre 20 milioni di utenti e descrive i suoi servizi come quelli di “un bot super intelligente che ti sente, ti capisce e ti ricorda”.

Questo episodio solleva preoccupazioni crescenti sull’effetto delle tecnologie di AI sui giovani vulnerabili, soprattutto in un contesto in cui tali strumenti non sono sufficientemente regolamentati. Character.ai adesso si trova al centro della polemica per non aver messo in atto adeguate protezioni per i minorenni. La causa legale potrebbe aprire un dibattito sull’etica e la responsabilità delle aziende tecnologiche nella gestione dell’AI e dei suoi impatti sulla salute mentale.

